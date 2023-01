Konrád László egy ideig Medina polgármestere is volt. Ő hozta létre a helytörténeti gyűjteményt és ő tervezte a település címerét, mely szerepelt a WestEnd City Centerben 2014-ben kiállított legérdekesebb 280 címer között is. Tudósította a Népújságot is a medinai, a kölesdi és a szedresi eseményekről 1972-től 1994-ig. Az iskolában a nyelvek kivételével, minden tárgyat tanított, magyart és fizikát éppúgy, mint testnevelést és éneket. Sok túlórája volt, szakköröket vezetett. Fotózással, helytörténeti kutatással is foglalkozott már a nyolcvanas évektől.