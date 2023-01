Az életben sok múlik a szerencsén és a véletleneken. Egy televíziós vetélkedőben, aminek ráadásul Szerencsekerék a neve, ez még inkább így van. Lényegében az is részben a véletlenen múlt, hogy a tolnai Müller Zsófia és a faddi Soponyai Tibor bekerült a Szerencsekerék című tévéműsorba. Tibort ugyanis random üzenetben találták meg a vetélkedő szereplőválogatói. A tolnai önkormányzatnál közterület-felügyelőként dolgozó, emellett rendszeresen vőfélyként is ténykedő fiatalembert a budapesti castingra sofőrként elkísérte menyasszonya, a tolnai Müller Zsófia, aki személyi edzőként dolgozik, emellett már megjelent egy könyve is, Menyasszonyképző címmel.

A műsor munkatársai egyből meglátták a csinos, jó kiállású, ráadásul nem mindennapi „előélettel” rendelkező jegyespárban rejlő lehetőséget. Nem gondolkodtak sokat, gyorsan Zsófit is behívták a válogatásra. Nem bánták meg, hiszen a tolnai pár a több hónapon átívelő, összesen négy, igen alapos szereplőválogatási forduló során az egyik legalkalmasabbnak bizonyult, és bekerült a műsorba. Méghozzá az eddigi egyetlen olyan adásba, ahol duók szerepeltek.

A vetélkedő ezen epizódja nemrég került adásba. Zsófiék ellenfelei az Animal Cannibals párosa és két egyetemista fiú voltak. Míg a szereplőválogatáson a fiatal jegyespár rátermettsége hozta meg a sikert, a műsorban lényegében minden Fortuna szeszélyein múlt. (A Szerencsekerékben megadott betűk alapján a játékosoknak szavakat, mondatokat kell kitalálniuk. A nyereményt – vagy veszteséget – viszont a megpörgetett „szerencsekerék” adja.)

Tibiék ennek megfelelően pörgettek például egymilliós nyereményt is, de kétszer le is nullázták magukat, amikor a csőd jelzésen állt meg a mutató. A döntő momentum mégsem ez volt, hanem, hogy az Animal Cannibals forgatott egy „cserét”, amivel az addig megszerzett nyereményüket át kellett adniuk valamelyik másik párosnak. A kannibálok pedig nem Zsófiékat, hanem az egyetemistákat részesítették ebben az ajándékban, így a fiúk mehettek a fődíjért. (Amit végül nem sikerült elnyerniük.)

A tolnai jegyespár nyilván nem bánta volna, ha ők nyerik a játékot, és a nyereményt esetleg be tudják forgatni az idén szeptemberben esedékes lakodalmukba. De így sem távoztak üres kézzel, hiszen egy részgyőzelmük jutalmaként kétszázezer forint értékű wellness hétvégét nyertek. Már ki is nézték a helyszínt: az akár elő-nászútként is felfogható néhány napot Lillafüreden töltik majd.

A legnagyobb nyeremény pedig az az élmény volt, amit a műsor felvétele jelentett a tévéstúdióban, élő közönség előtt, egy népszerű celeb, Kasza Tibi műsorvezetésével. A páros igyekezett ellazulni és jól érezni magát. És bár izgultak és koncentrálniuk is kellett, kimondottan élvezték a forgatást, és ez volt a lényeg.

Egyébként pedig a műsoruk levetítése óta Zsófiék már több megkeresést is kaptak más tévés produkcióktól.