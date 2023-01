Beszámolt arról, hogy nagy sikere volt szilveszteri rendezvényüknek, amelyre kétszázzal többen jöttek volna, mint amennyi hely volt a házban, és örömmel adott számot arról is, hogy a várható programok iránt is nagy az érdeklődés. Vannak olyanok, amelyekről már a megvett jegyek alapján mondhatják, hogy biztosan teltházasak lesznek.

Beszélt arról, hogy a következő hónapok eseményei közül sokat az évfordulók jegyében tartanak majd. Idén 200 éve született Petőfi Sándor, és 1823-ban nyerte el végleges formáját a Kölcsey Ferenc írta Himnusz is. Január 19. és 25. között a Magyar Kultúra Hetén számos olyan rendezvénnyel, színházi előadással emlékeznek meg ezekről a fontos dátumokról, amelyek minden bizonnyal az iskolásoktól a felnőttekig sokakat vonzanak majd. Január 19-én nyílik Az én Himnuszom című rajzpályázat kiállítása, és ezen a napon immáron 20. alkalommal rendezik meg a Mészöly Miklós emléknapot. A Magyar Kultúra Napján, 22-én a magyar dalok estje lesz a Művészetek Házában, 24-én pedig Általad nyert szép hazát címmel rendhagyó irodalomórát tartanak Nyáry Krisztiánnal.

Közben, január 12-én a Doni áttörés 80. évfordulójára emlékeznek. Két szekszárdi szerző, dr. Nagy Janka Teodóra és dr. Szabó Géza egy könyvbemutatóval is színesíti az eseményt. Stációk, magyarok a második világháborúban címmel jelenik meg szerkesztésükben egy kötet, amely visszaemlékezik a Tolna vármegyei és a szekszárdi katonákra, a hősökre, akik szenvedői, áldozatai voltak a második világháború tragikus eseményének. A könyv bemutatóján részt Bíró László tábori püspök is.

Január 25-én, a Déryné program hozzájárulásával, a múlt század első felében írófejedelemként emlegetett Herczeg Ferencn Déryné ifjasszony című darabját mutatják be, 29-én pedig a Budapest Jazz Orchestra újévi koncertet ad Polyák Lillával és Gájer Bálinttal a Babits színháztermében.

Folytatódnak a színházi bérleti előadások is, a hónap végén az Orfeum bérlet második előadásával, a Turay Ida Színház az Úrilány szobát keres című produkciójával.

Berlinger Attila elmondta, a mostani nehéz helyzetben is az legfontosabb feladatuk, hogy működni tudjanak. Az előző év utolsó negyedében igen komoly, 50-60 százalékos megtakarítást sikerült elérniük, ez igaz a távhő és az áram esetében is. Viszont az áremelések sajnos ennél is nagyobbak, így folytatni kell a spórolást. A tervezett városi nagyrendezvényeket költségvetésüktől függően tudják majd tervezni, de arra készülnek, mondta, hogy a nehézségek ellenére folytatják az előző évek megkezdett munkáját.

Szólt még arról is, hogy a Petőfi emlékév kapcsán a március 15-i ünnepséget a korábbiaknál nagyobb léptékben szervezik meg. Több hagyományőrző egyesülettel és a Budai honvédekkel egy nagy csatajelenetet varázsolnak a város központjába, a Prométheusz parkba, ahol bemutatkozhatnak a magyar huszárok, honvédek, lesz ágyúdörgés, lovas csata és több érdekes program. Sz. L.