Laptársunk, a Duol.hu hírportál beszámolója szerint a dunaföldváriak által kitüntetett fotóművész az eseményre érkezve azonnal elővette a masináját, és egy sor fényképet készített.

Horváth Zsolt polgármester (jobbról) és Pataki Dezső, a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója gratulált Fabó Ferencnek (Fotó: DMKK/Németh Zsolt)

– Fogalmam sem volt arról, hogy ezen az estén ilyen nagy megtiszteltetés fog érni. Egyszerűen eljöttünk a rendezvényre, mint máskor is – mondta a díj átvétele után Fabó Ferenc. – Már régen fölajánlottam, hogy szívesen segítek a munkámmal a művelődési központnak, ma is ezért fotóztam. Mindig is a szívem csücske volt Dunaföldvár: ide jártam gimnáziumba, és már akkor is nagyon tetszett ez a kisváros. El tudtam képzelni, hogy majd itt fogok élni. Az utam másfelé vezetett, de hálás vagyok a sorsomnak, hogy tizenegy évvel ezelőtt visszatérhettem. Azt is mondhatom, hogy hazaérkeztem.

– Elsősorban természetfotós vagyok, ezért az teljesen elképzelhetetlen dolog – válaszolta a díjazott arra kérdésre, hogy előfordult-e már, hogy kifogyott a témából. – Észre kell venni az apró csodákat, ezért nyitott szemmel kell járnunk, és akkor gyönyörű dolgokat fedezhetünk fel, amik boldoggá tehetnek bennünket. Azokat senki és semmiféle veszedelem: a vírus, a háború, vagy a nehéz körülményink sem vehetik el tőlünk.

Fabó Ferenc természetfotós a Dunaföldvár Kultúrájáért Díjjal (Fotó: DMKK/Németh Zsolt)

Fabó Ferenc is tagja a Mezőföld Természetfotó Egyesületnek, amelynek tagjai legutóbb december közepén állítottak ki a megyei kórház igazgatósági épületének folyosógalériáján.