Enyhe a január, de azért kell a fűtés az otthonokban, iskolákban, munkahelyeken. És a templomokban? Ezzel kapcsolatosan vegyes a kép a vármegyében. A történelmi egyházak – katolikus, református, evangélikus – lelkipásztorait kérdeztük a pillanatnyi helyzetről. Okot erre az adott, hogy jelezték panaszukat néhányan: az ő templomukban még a karácsonyi misén se fűtöttek, amire évtizedek óta nem volt példa.

A templomok hidegek, a hívők melegen öltözve vesznek részt a misén. Jelölik a fűtött padokat, a fázósabbak odaülhetnek. A szerző felvétele.

Általában az egyházi vezetők a helyi lelkipásztor döntésére bízzák ezt a dolgot, de takarékosságra kérik őket. Fűteni kell a paplakot (plébánia, parókia), a vele többnyire egybeépített közösségi, gyülekezeti termet és a templomot. Ha a paplak a lelkész nevén van, illetve, ha olyan a szerződés a szolgáltatóval, akkor hatósági áras gázt kap, ha nem, annak a hétszerese fizetendő. Áramnál a duplája.

Az energiatakarékossággal, a templomok fűtésével kapcsolatos érdeklődésünkre a Pécsi Egyházmegyei Hivatal a következő tájékoztatást adta: „Külön püspökkari vagy egyházmegyei rendelkezés nincs ezzel kapcsolatban. A templomokra, egyházi intézményekre is az állami direktívák, ajánlások érvényesek, illetve a józan ész elve alapján igyekszik mindenki a lehetőségeihez mérten takarékoskodni.”

Petkó Tamás szekszárdi plébános nem fűtteti a megyeszékhely templomait.

– Muszáj takarékoskodnunk – hangsúlyozza –, mert már az előző időszakban, az emelések előtt is 1,5 milliós éves számlánk keletkezett, amire az óraleolvasás után még rá kellett fizetnünk kétszázezret. A fűtési rendszer a Béla téri templomban nagyon elavult, sokat fogyaszt. Ha lehetőség lesz rá, szeretnénk majd korszerűsíttetni.

A faddi esperes, Rostás Jenő viszont beindítja a templomi padok alatt futó fűtési hálózatot vasárnaponként.

– A hétköznapi miséken olyan kevesen vesznek részt – vázolja a helyzetet –, hogy a közösségi teremben jövünk össze. De vasárnap befűtjük a templomot. Általában nem az egészet, mert nincs arra szükség, nincsenek olyan sokan. Szakaszolható a rendszer, s ilyenkor megkérjük a híveket, hogy azokba a padtömbökbe üljenek, ahol megy a fűtés.

Nyilvánvalóan nem ingujjban ülnek a hívők a fűtött templomban sem. Nagy a légtér és rövid a fűtési idő, csak az istentisztelet alatt működtetik a rendszert. Mégis nagy a komfortérzetbeli különbség aközött, hogy valaki felöltözve bár, de kellemesen érzi magát, vagy nagykabátban, jégeralsóban is vacog.

Aradi András bonyhádi evangélikus esperes is úgy látja, hogy takarékoskodni kell, de csak az észszerűség határain belül. Ennél a felekezetnél sincs egységes, központi szabályozás. A helyi lelkész dönt, de a templomok fűtése általában nem javasolt.

– Nincs is fűtési lehetőség a kisebb templomainkban – mutat rá –, csak a szekszárdiban, dombóváriban, bonyhádiban és paksiban. Úgyhogy a téli istentiszteleteket a legtöbb helyen már régóta a gyülekezeti termekben tartják a lelkészeink. Gyönkön például úgy oldották meg a dolgot, hogy a templom végében, egy elkülönített helyiségben jönnek össze a gyülekezet tagjai, ahol fával lehet tüzelni. Az esperes szolgálati helyén, a bonyhádi evangélikus templomban is padfűtés van. Ennek költsége a korábbi években 100–200 ezer forint között mozgott.

Rostás Jenő mutatja a templom fűtési rendszerének kapcsolótábláját. A szerző felvétele.

Pillanatnyilag a reformátusok tűnnek az energiatakarékosság bajnokainak. Számos lelkészlakot láttak már el napelemekkel. Rácz József dunaszentgyörgyi esperes pár hónappal ezelőtt végeztette el ezt a munkát.

– Még nincsenek összehasonlítható adatok – mondja –, kíváncsi leszek, milyen számlák érkeznek. De biztos vagyok benne, hogy megéri korszerűsíteni. Korábban az éves össz energiakiadásunk 1-1,2 millió forint volt. A templomfűtés ebben a legkisebb tétel. Ritkán és rövid időre fűtjük csak be. A lelkészlakban, a hivatalban és a gyülekezeti teremben viszont szükség van a melegre, a helyben lakás, az ügyintézés, a hittan, a bibliaórák és más összejövetelek, alkalmak, rendezvények miatt. Napelemekkel egyébként már a Tolna vármegyei református egyházközségek egyharmada rendelkezik, ami a visszajelzések szerint jelentős segítség. A templomtetők is csábítóan nagy felületet kínálnak erre, de ez műemlékvédelmi, faluképi, városképi szempontok miatt nem megengedett. (Volt, ahol felrakatták, aztán le kellett szedetniük.) Összességében: takarékoskodunk, bár túlfogyasztás eddig sem volt. És ahol mégis probléma adódik, kérhet a lelkész központi vagy egyházmegyei segítséget.



Kérhető a szolgáltatás módosítása

Az egyházaknál is megoldható a kedvezményes tarifa alkalmazása. A templomoknál ugyan nem, de ott igen, ahol életvitelszerűen laknak. A villamos energiára vonatkozó tájékoztatás az MVM honlapján olvasható. Eszerint vallási közösségek is igénybe vehetik a lakossági díjszabás szerinti szolgáltatást. Ehhez az szükséges, hogy a felhasználási hely (plébánia, parókia, rendház, üdülő) tulajdonosa megfelelő szerződést kössön a szolgáltatóval, továbbá kijelentse, hogy a kedvezményes energia igénybe vevője nem folytat jövedelemszerző tevékenységet. Ha jelenleg nem lakossági egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik a közösség, akkor – pl. földgáznál – a „Vallási közösség földgázfelhasználói nyilatkozata lakossági árszabás igénybevételéhez” című formanyomtatványt kell kitölteni, és eljuttatni a szolgáltatóhoz, kérve a módosítást.