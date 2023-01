A találkozó lényege, mondta dr. Szécsi Gábor, hogy Karl Bardosh-sal, akivel a Forgass a Földért program során alakult ki jó kapcsolatuk, úgy döntöttek, hogy erősíteni fogják az együttműködést kutatói és oktatói területen is.

Dr. Szécsi Gábor (balról) és Karl Bardosh. Fotó: Makovics Kornél

Mivel részt vesznek a PTE Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványnak az egyetem nemzetközi láthatóságának javítását programjában, három kiváló külföldi professzort hívtak meg. Ennek kapcsán vesz részt a munkában Karl Bardosh tanár úr. Feladatot vállal a karon néhány évvel ezelőtt indult gyártásszervező képzésben, ahol a film-szakmában elhelyezkedni szándékozók gyarapíthatják ismereteiket. Forgatókönyvírást tanít majd, előbb online, majd személyesen is, magyar illetve angol nyelven.

Karl Bardosh egyébként kiválóan beszél magyarul, hiszen néhány évtizeddel ezelőtt Bárdos Károlyként Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte első diplomáját. Később Hollywoodban, az ottani főiskolán szerzett játékfilm rendezői végzettséget. Az évtizedek során a film és a televízió minden műfajában díjnyertes rendező, producer, író, filmszerkesztő lett, főleg a rövidfilmek, televíziós sorozatok és dokumentumfilmek kiváló szakembere. Szekszárdi kötődése pedig abból adódik, hogy a kezdetek óta a Kindl Gábor szervezte, és éppen idén jubiláló Shoot4Earth/Forgass a Földért! művészeti igazgatója. Ennek egyébként három év óta védnöke a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara, s az egyetem alapítványának kuratóriumi tagja, dr. Szili Katalin.

Karl Bardosh a napokban visszamegy New Yorkba, mert az ottani egyetemen három tanfolyamon is tart előadásokat, a PTE hallgatóival pedig április közepéig online tartja a kapcsolatot. Akkor ugyanis újra itt lesz a Föld napján, a Shoot4Earth/Forgass a Földért! nemzetközi filmmaraton díjkiosztóján, és személyesen is találkozik az itteni diákokkal. Ezt követően Amerikában május 12-én befejezi tanfolyamait, majd a Forgass a földért győztes filmjeivel részt vesznek a cannes-i filmfesztiválon, s onnan jön Szekszárdra tanítani.

Ezek mellett az amerikai professzor egyben a Pécsi Tudományegyetem doktor iskolájának hallgatója is. Itt fejezi be Phd tanulmányait, s doktori értekezésének témája egy, az itteni karral közös kutatás.

Szécsi Gábor dékán elmondta azt is, hogy a szekszárdi karon Bardosh tanár úr mellett bekapcsolódik az egyetem nemzetközi láthatóságának javítását szolgáló programjába Cseh Mária, a Washington Egyetem professzora, s harmadiknak jön Bernből egy fiatal tanár, Thomas Fluri.