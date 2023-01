A Szent György Lovagrend Szekszárdi Priorátusa január 20-án, pénteken 13 órától jótékonysági akciót tart a Garay téren. Háromszáz adag gulyást és teát főznek és osztanak ki rászorulóknak. Bár szervezett csoportok is érkeznek, az a cél, hogy minden rászoruló részesülhessen az ételből – tudtuk meg az akció egyik szervezőjétől. Lovag Szabó Ferenc elmondta, úgy látják, az adventi időszak elmúltával a segítségnyújtási kedv is apadni látszik, ezen szeretnénk most változtatni.