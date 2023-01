– Kiemelt célunk, hogy a közösségi közlekedésben csökkentsük a széndioxid-kibocsátást. Ebben nagy szerepe van a 2021-ben elfogadott Nemzeti Hidrogénstratégia részeként elindított Zöld Busz Programnak, amelynek keretében immár másodszorra tesztelhetünk hidrogén üzemanyagcellás autóbuszt a magyarországi tömegközlekedésben a – mondta Weingartner Balázs, a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. elnök-vezérigazgatója a konferenciát megnyitó sajtótájékoztatóján kedden, amelynek a paksi Energiaház adott otthont. A vezérigazgató úgy látja, már az előző tesztjárat után egy évvel is egészen más tapasztalatokat szerezhetnek a helyiek. Végül azt ajánlotta minden paksinak, hogy ha lehetőségük nyílik rá tekintsék meg, próbálják ki a járatot, hogy megismerhessék azt a technikai fejlettséget, utazási élményt, amit ez a busz nyújt.

Süli János, a térség országgyűlési képviselője is megtekintette az új autóbuszt (Fotó: Molnár Gy.)

Szabó Péter polgármester szerint megtiszteltetés, hogy ezeknek a járműveknek a próbaüzemét Pakson végzik, amelyet Magyarország energiaszívének is neveznek, hiszen itt működik a Paksi Atomerőmű, amely Magyarország energiaellátásának csaknem ötven százalékát fedezi. Mint mondta, ezért is próbálják úgy alakítani a város életét, hogy olyan energiát használjanak fel például a tömegközlekedésben is, amely csendes, környezetbarát és a jövőt képviseli.

Ennek szellemében a paksi tömegközlekedést mára teljes egészében elektromos buszokkal végzik, amellyel a visszajelzések alapján nagyon elégedettek az itt élők. – Néhány éve még nem gondoltuk volna, hogy az elektromos buszokon túl is van fejlődési lehetőség. Reméljük, hogy a most kipróbált hidrogén üzemanyag-cellás autóbuszt nem csak tesztelni tudjuk, hanem üzembe is tudunk állítani jó pár ilyen buszt, hiszen valóban ez a jövő – fogalmazott a polgármester.