Közel egy éve tartja rettegésben Medina lakóit az a valaki, aki visszatérően mérgezi a településen a kisállatokat.

– Elég rémisztően indult az újév, ugyanis arra lettünk figyelmesek a feleségemmel, hogy a kiskutyánk, Pindur többször is hányt, és nem akart enni. Január 4-én már nagyon rossz állapotban volt, ezért elvittük állatgyógyászhoz, aki, miután a kutyus állapota nem javult, vért vett tőle – emlékezett vissza Siklósi Krisztián, a Csurgó zenekar frontembere. A vérvétel eredményéből az orvos rögtön látta, hogy mérgezésről van szó, ezért nem fűzött túl sok reményt ahhoz, hogy a kis tacskó megmarad.

– Szerencsére a mi kiskutyánk átvészelte a támadást, bár maradandó károsodást szenvedett. Sajnos a szomszédunk kutyája nem volt ilyen szerencsés – magyarázta Pindur gazdája, majd hozzátette: A legijesztőbb az egészben, hogy aki ezeket a rémtetteket véghez viszi, bele sem gondol abba, hogy ezzel nemcsak az állatokat, de akár a kisgyerekeket is veszélyezteti.

– Szerencsére az én lányaim már nagyok, őket vélhetően már nem éri baj, de van olyan ismerős a faluban, aki a kisebb gyermekét épp emiatt nem meri az udvarra egyedül kiengedni. Természetesen ez is tragédia, és a megfelelő lépeseket megtesszük ez ügyben. Fontos lenne tudnia annak, aki efféle dolgokat művel, hogy nemcsak a kisállatoknak árthat.

Siklósi Krisztián kiemelten kéri a falubelieket, hogy tegyenek feljelentést a rendőrségen, ugyanis ellenkező esetben a hatóságok tehetetlennek bizonyulnak.

– Mindaddig, amíg nem lépünk fel többen a gaztett ellen, tehetetlenek vagyunk. Pindur most megúszta ezt az esetet, de mindenképp meg kell állítani az elkövetőt!

Ahogy azt már korábbi cikkünkben megírtuk, tavaly tavasszal, majd ősszel több kisállat is elpusztult a falu másik végében. Több kutya és macska is áldozatul esett akkor. Halálukat a vizsgálatok alapján fagyálló mérgezés okozta. Valószínűsíthetően az elkövető fagyállóval mérgezett párizsit dob be a házak udvarára, amelyet elfogyasztva azután nagy számban pusztulnak el az állatok.