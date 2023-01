„Másfél évtized elteltével egy szép küllemű könyv ismét a keleti fronton harcoló, Tolna megyei honvédekkel foglalkozik. Szabó Péter és Szilágyi Mihály 2002-ben megjelent kiadványa után most Aradi Gábor és ugyancsak Szabó Péter vállalkozott a témakör újbóli feltérképezésére. A hadosztály a Don-kanyarban című kötet több újdonsággal is szolgál. Például található benne egy olyan lista, mely több mint négyezer, frontra vitt személy legfontosabb, anyakönyvek által is pontosított adatait tartalmazza.”

(A véres Don: Tolna megye katonái is ott harcoltak, TN, 2017. szeptember 27.)

„A tolnai bemutatón arról beszélt a hadtörténész (dr. Szabó Péter - a szerk.), hogy pontos veszteséglista nem állítható össze, hiszen a menekülés, a szétszóródás közepette a katonáknak nem volt idejük adminisztrálni. Csak becsült adatok vannak. Eszerint a szekszárdi 12. könnyű hadosztály, mely sárbogárdi, szekszárdi és tolnai alakulatokból állt, 13 ezer fős volt. A 2. magyar hadsereg legtöbb veszteséget elszenvedett hadosztályai közé tartozott a szekszárdi.”

(Pontos lista nem készíthető a veszteségről, TN, 2018. november 23.)

Száznál is többen mentek el január 12-én délelőtt a szekszárdi megemlékezésre, amelyen Nagy László, a Szekszárdi Garay János Gimnázium történelem tanára idézte fel 1943 januárjának tragikus napjait. Képgalériánk a II. világháborús emlékműnél készült a megemlékezésen.