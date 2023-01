A kis községben komoly problémát okoz a helyieknek az átkelés a 6-os főútvonalon. Hiába van kijelölt gyalogosátkelőhely, ahol folyamatosan villog a sárga jelző lámpa, ottlétünkkor saját bőrünkön tapasztalhattuk, hogy az arra közlekedők közül tízből csupán két autós volt hajlandó átengedni minket.

– A főút kettészeli Kakasdot, a zebra pedig a település legforgalmasabb részén, a központban található. Ez egyrészt előny, másrészt veszélyforrás is számunkra, mivel az út mentén nagy a gyalogos forgalom – emelte ki Schellné Simcsik Orsolya, a település polgármestere, majd hozzátette: jelenleg egy fényjelzős rendszerrel támogatott zebra működik, de mint látható, ez sajnos nem elég. Többször indult kezdeményezés a jelzőrendszeres biztosításra, ami eddig nem járt eredménnyel, azonban nagyon indokolt lenne.

A polgármester már egy korábbi eset kapcsán megkereste a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t írásos formában is.

– Az önkormányzat részéről biztosított a zebra észlelhetősége, átláthatósága és a megvilágítása is. Nem takarja növényzet, oszlop vagy tábla. Ennek ellenére veszélyes kereszteződésről van szó, ebből adódóan a járműfogalomban is többször okoz torlódást. Ahogy azt a mai baleset is jól mutatja, sajnos a helyiek biztonsága érdekében minél előbb lépni kell – hangsúlyozta Kakasd polgármestere.

Civil összefogásnak köszönhetően általában polgárőrök segítik a munkába, iskolába óvodába közlekedők átkelését a reggeli órákban, azonban ez ma reggel sajnos elmaradt.

– Sok esetben az egyik irányból közlekedő autós megáll, míg a másik irányból nagy sebességgel érkező nincs tekintettel erre, és tovább halad akkor is, ha a gyalogos már a zebrán közlekedik, ahogy az ma reggel is történt nagy megrendülésünkre.