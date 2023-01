A szociálistűzifa-program évek óta jelentős segítséget jelent azoknak a családoknak, egyedül élőknek, akik saját erőből nem tudnak gondoskodni otthonuk melegéről a téli időszakban. Néhány köbméter tüzelő is nagyon sokat jelent, amikor nincs mivel begyújtani a kályhába.

Dunaföldvár az 5-10 ezres lélekszámú települések közé tartozik, ezért a központi alapból nem kapott tűzifát, azt a saját forrásai terhére szerezte be. A segítség gyanánt 500 kilogramm hasított akácot szállítottak ki azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik azt a dunaföldvári polgármesteri hivatalban kérelmezték. Összesen 147 elfogadott kérelem érkezett be Hatósági és szociális irodára, a tűzifát pedig november végén, december elején már meg is kapták a rászorulók – olvasható laptársunk, a Duol.hu összeállításában.