– Az a célunk, hogy a tervezés és majdan a kivitelezés eredményeként egy kisvárosi hangulatnak, ugyanakkor a 21. századi elvárásoknak, a megváltozott funkcionális igényeknek megfelelő kulturális központ legyen Pakson– monda Szabó Péter polgármester. Utóbbi érdekében az elképzelés az, hogy a főbejárat felől új épületszárnnyal bővül az épület, ahol egy körülbelül kétszáz fő nézőtéri befogadóképességű, többfunkciós termet alakítanak ki, amely alkalmas lenne kamaraelőadásokra, a kulturális csoportok számára és céges rendezvényekhez is.

Arról is tájékoztatott, hogy a tervek szerint az épület teljes akadálymentesítése megtörténik, de megújulna a színházterem is, amelynél – azzal együtt, hogy a befogadóképességet nem csökkentenék – kiemelt szempont lenne a kényelem. Emellett az épület adottságaihoz mérten a színpadtér is növekedne. Az új épületszárnyat lapostetővel képzelik el, amelynek egy részét rekreációs pihenőhelyként használhatnák. Ezen kívül megújulhat a központ környezete is.

Fontos Rómeó Gellért, a Fontos Mérnök Stúdió Kft. ügyvezetője az eseményen úgy fogalmazott, világos célt tűzött ki az önkormányzat, ami a tervezés fontos alappillére. Mint mondta, sok döntést kell még meghozni a tervezés során, de reméli, hogy senki nem lesz csalódott a végeredményben. Hozzátette, a tervezésre szánt szűk egy év intenzívnek ígérkezik. Az eseményen elhangzott, a tervek részleteibe, a folyamatba egy fórum keretében bepillanthat majd a lakosság.