Jó hír az, hogy a gyermekek között nincs sok beteg, ami nem is csoda, hiszen most iskolai, óvodai, bölcsődei szünet van – mondta dr. Gonda Mária szekszárdi gyermekorvos. December közepén leginkább hányásos, hasmenéses, kötőhártyás tünetekkel fordultak orvoshoz, de most viszonylag kevés a beteg gyermek, mondta a szakorvos.

A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a Covid–19-fertőzést, december 18. óta, más légúti fertőzésekhez hasonlóan kezeljük – tájékoztatta lapunkat dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos. Január elsejétől már a fertőzőbeteg-jelentő rendszerbe sem kell bejelenteni a covidosokat.

– A légúti kórokozók támadásának a szezonja van. Változékony időben rendre túl melegen öltöznek az emberek. Cseles, mert sokszor az épületekben pedig fázni lehet. Az utca napos oldalán sietős léptekkel haladva, pedig vizes az ember háta. Javaslom, hogy ne az évszakhoz, hanem az időjáráshoz rétegesen öltözzünk fel. A fizikai aktivitás mértékét is célszerű figyelembe venni. A megfázás néven emlegetett náthás, enyhe felső légúti betegséget is vírus okozza. A kockázatot csökkenti minden, ami az immunrendszert erősíti úgy, mint napi rendszerességgel történő friss levegőn való mozgás, mediterrán diéta, vitaminok szedése, elegendő alvás és pihenés és mindaz, amiben örömünket leljük. Szerencsére túl vagyunk a bőséges étkezésekről is híres ünnepeken, és indul a már régóta tervezett étrendi megszorítások ideje.

– Nyugodt, szokásos decemberi betegforgalmon vagyunk túl. A fertőzőbetegek elsősorban légúti fertőzés miatt keresték fel a rendelőt. Többféle vírus kóvályog a környékünkön. Eddig egy olyan beteg jelentkezett nálam, akinek a típusos influenzás tünetei mellett koronavírusra pozitív volt a tesztje. Fiatal felnőtt, neki egyébként nem volt rossz az általános állapota. Karácsonyi látogatásokkal behurcolt kórokozók miatt kicsit nőtt a megbetegedések száma, ami arra utal, hogy a többség komolyan vette, hogy ha beteg, akkor otthon marad, és nem utazik keresztül-kasul az országban. A lappangási időben vendégségbe utazók, a panaszuk megjelenésekor azonnal bejöttek az ügyeletre. Jellemzően gyerekek és fiatalok jöttek vizsgálatra.

– Típusos eset: – Fáj a fejem, a torkom és a hátam. – Voltak vendégek az ünnepekben? – kérdeztem. – Itthon voltak a lányok, de nekik semmi bajuk sem volt – ez volt a válasz. Jellemző, hogy a fiatalnál tünetszegényen, akár tünetmentesen zajlik le a koronavírus-fertőzés. Néhány érdekes panaszt osztok meg az olvasóval: „Fáradékony vagyok. Fáj a hátam. Sitty-sutty elalszok.” Neki Covid után ingadozó a pulzusa és a vérnyomása is. Lassan majd kijavul, ellenőrizgetni kell az állapotát.

– A Messengeren egy vécécsésze csillogott egy képen, amit nekem küldött egy betegem. A páciens bemutatta a vizeletét egy fotón. Hát orvos legyen a talpán, aki erről a képről diagnózist állít fel. Visszaírtam, hogy tiszta üvegbe kérem a középsugaras vizeletet a rendelőbe eljuttatni. Gondolta, ha a bőrbetegségek kezelése fotóról eldönthető, akkor ennek továbbfejlesztése már a vizeletvizsgálatot is pótolhatja – osztotta meg tapasztalatait dr. Kovács Klára.

A köhögés csak lassan csillapodik

Jellemzően a légúti panaszok elhúzódnak. Vírusos kezdet után megjelenő szövődmények kezelése összetett kezeléssel folytatódik. Az antibiotikum mellé nappalra nyákoldó, éjjelre köhögéscsillapító is szükséges sok esetben. A melléküreg folyamatos bioptronlámpázása szinte az egész rendelés alatt zajlik. Az orröblítő kancsót már készleten tartja a patika. Jellemző panaszkodás: „megettem a gyógyszert, de nem lett jobb a torkom. Éjjel ugatok.” „Megettem a gyógyszert becsülettel, de nem csillapodott a köhögés és a torokfájás.” Ismételt fizikális vizsgálat, majd röntgen és laborvizsgálat alapján ismételt kezelésbe kezdek.

Az elmúlt hetekben és jelenleg is jól fékezi a kórokozók terjedését az a szokás, hogy ünnepek között szabadságon vannak az emberek. Az energia­spórolás miatt egy héttel későbbre tolódó iskolakezdés és munkakezdés is jótékony hatású. Az évszakhoz képest meleg időben sokan sok időt töltenek a szabadban, így kevesebbet vagyunk zsúfolt, zárt terekben, ez is jól jön a fertőzések terjedése szempontjából.