– Két éve, 2021 januárjában vettük birtokba a Hunyadi utca 5. szám alatti épületet, ahol megkezdtük a képzéseket, a középiskolás programot, illetve a Fiatal Tehetség Programot (FIT). Ez utóbbi komplex tehetséggondozást kínál az ebben résztvevő felső tagozatos diákoknak. Ma már két csoport dolgozik a FIT programban, az elsőben azok, akik 2021 szeptemberében lettek ötödikesek, a másikban az őket követő évfolyam tagjai. Ők hétvégeken kurzusokon vettek, vesznek részt, ahol olyan ismeretekre tehetnek szert, amire a hagyományos iskolai oktatásban nincsen módjuk. Ilyen volt többek között a média és filmes ismeretekről szóló, meg a pénzügyi tudatosságot tanító kurzus. Utóbbi a pénzügyi felelősség kialakítását szolgálta.

Fotó: Makovics Kornél

Megismerték a gazdaság alapjait, azt, hogy miért és miként határozza meg gondolkodásunkat a pénz, hogy mit jelent a hitelnyújtás, milyen kockázatai vannak a pénzügyi döntéseknek. A szakemberek játékos formában bevezették őket a bankok rejtélyes világába.

A hatodikosok a drónokkal ismerkedtek, foglalkoztak jövő kutatással, űrfizikával, pszichológiával, végeztek természettudományos kísérleteket is. Ez volt a tanévben, nyáron pedig táboroztak. Egy hetet töltöttek el Tatán, ahol együtt voltak a más városokban folyó FIT-es programok résztvevőivel. Sok érdekes rendezvény várta a négyszáz diákot, volt ott robotika, vitaakadémia, csillagászat, történelmi nyomozás, táncház és sport is. Talán nem mellékes, hogy mindez ingyenes. Így azok a tehetséges gyerekek is gyarapíthatják ismereteiket, ahol a szülők anyagi helyzete ezt más módon nem tenné lehetővé.

– Vonatkozik ez a középiskolásokra is, akik már közelebb vannak a döntéshez, hogy mik legyenek felnőtt korukban?

– Nekik két angol és egy német nyelvi kurzust is indítottunk, ahol élménypedagógiai eszközökkel fejlesztették a diákok idegennyelvi kommunikációs készségeit. De hetente szerveztünk számukra klubdélutánokat, ahol fókuszban az előadásmód és a viselkedéskultúra állt. Vendég volt többek között Constantinovits Milán, az MCC szakmai főigazgató-helyettese, akitől a diákok elsajátították a retorika mesterfogásait, vagy itt volt többször Heim Gábor protokollszakértő, akivel részt vettek egy protokoll vacsorán, ahol az öltözködés, viselkedés, az etikett és az étkezés kultúrájával kapcsolatos ismereteiket bővíthették. Megismerkedtek az egyik legnépszerűbb viselkedéselemző módszerrel a DISC személyiségteszttel, egy alkalommal pedig téma volt a bullying, az iskolai bántalmazás, ekkor a konfliktuskezelést gyakorolták.

A középiskolások bekapcsolódtak e-learning kurzusokba is, ezek során a pszichológia, a jog, közgazdaságtan, a társadalomtudományok, az íráskészség terén szereztek hasznos ismereteket. Szerveztünk a diákoknak három napos kirándulásokat, így Budapesten többek között a Vígszínházba, ahol egy előadással egybekötött kulisszajáráson is részt vettek, másik alkalommal Pécstől délre az Ős-Dráva Látogatóközpont élővilágát ismerték meg. Aztán egy révfülöpi élménytáborban a vitorlázást tanulták. Egyik diákunk pedig az MCC egyik pályázatán nyerve, húsz társával, egy athéni tanulmányúton vett részt. Az érettségi előtt állók közül négyen már előfelvételiztek a junior programba, hogy egyetemistaként majd a Mathias Corvinus Collegium lakói, diákjai lehessenek.

Az MCC célja a diákok, a holnap felnőttjei tehetséggondozása, de szerepel programjában az idősebb generáció ismereteinek bővítése is. Ennek szellemében a szekszárdi képzési központban már több mint harminc alkalommal nyilvános szakmai előadást tartottunk, mikor az egyes témák legszakavatottabb ismerői adták tovább ismereteiket. Voltak előadások közéleti aktuális témákról, geopolitikáról, űrkutatásról, a gazdaságról, s többek között a háborúról is. Több külföldi előadót is köszönthettünk a programok során a szekszárdi képzési központban.

– Mi lesz a folytatás?

– Legközelebb, január 19-én Tari Annamária klinikai pszichológus, pszichoterapeuta tart előadást arról, hogy az internet, az online tér milyen hatással van a családi életre. Erre a Babits Kulturális Központban kerül sor, mert várhatóan akkora lesz az érdeklődés, hogy a hallgatók nem férnének el a mi mostani kis előadótermünkben. De folyik nálunk is a felújítás, és hamarosan készen lesz egy nagy előadóterem a Hunyadi utcában, mellette négy oktatóterem és tanulószobák. Ami pedig a szellemi építkezést illeti, a középiskolások most, a hónap végéig felvételizhetnek, ehhez a kp.mcc.hu internetes oldalon találják meg a szükséges információkat. Az általános iskola jelenleg negyedikesei pedig majd a nyáron jelentkezhetnek, ők lesznek a harmadik korcsoport.

– Mekkora az érdeklődés?

– Múlt ősszel háromszor annyian felvételiztek a megye iskoláiból, mint amennyien befértek az induló csoportba, legtöbben Bonyhádról, Paksról, Szekszárdról, Tamásiból. Bízunk abban, idén még többen jelentkeznek.