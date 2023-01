Múlt év januárban számoltunk be arról, hogy a felsőnyéki intenzív terápiás szakápolót riasztották telefonon, nagy baj van: az idős asszony nem vesz levegőt, pulzusa is alig van. A helyszínre sietett, majd újraélesztő készülék segítségével visszahozta az életbe Neubauer Lajosné Kovács Erzsébetet, aki abban az évnek a decemberében töltötte volna be hivatalosan a századik életévét. Az idős asszony a menyével élt együtt, őt szintén Neubauer Lajosnénak hívják, a leánykori neve Kiss Irma. Hetvenéves, és szívesen mesélt anyósáról, akivel körülbelül negyven évet töltött a földi létben.

– Nagyon aranyos, jó öregasszony volt, az unokáit és a dédunokáit nagyon szerette. Az első komolyabb baj 2022. január huszonnegyedikén történt, amikor stroke-t kapott. Akkor újra tudták éleszteni. Utána még napra pontosan két hónapot élt, ez alatt az idő alatt azonban folyamatosan épült le. Amikor ismét rosszul lett, ismét megpróbálták újraéleszteni, de akkor már csak feküdt, nem reagált semmire, már nem lehetett rajta segíteni. A halálának oka szívelégtelenség, március huszonnegyedikén hunyt el a kórházban – mesélte a menye. Anyósát Felsőnyéken a katolikus temetőben helyezték örök nyugalomra, a férje mellett, református szertartás szerint. Anyósa és apósa mindketten hívő emberek voltak, fiatalabb korukban templomba is jártak.

Elmondta, hogy Neubauer Lajosné Kovács Erzsébet 1922. december hetedikén született, kilencvenkilenc évesen hunyt el. Két fia, négy unokája és kilenc dédunokája gyászolja. A férjével, Neubauer Lajossal a termelőszövetkezetben, a TSZ-ben dolgozott, valamint saját földjeik is voltak, krumplit raktak, cukorborsót, répát, kukoricát, és méhészkedtek is. Tizenhárom éve lesz májusban, hogy meghalt a fia, az ő férje, azóta éltek csak ketten a felsőnyéki házban. Anyósának másik fia szintén Felsőnyéken lakik.

Irma néni elmondta, hogy nemrég töltötte be a hetvenedik életévét, nyugdíjas, jelenleg egyedül él. Két gyermeke, egy lánya, egy fia van, és négy unokája. A rokonai felsőnyékiek, jó szomszédai vannak, nincs egyedül.

– Az anyósom mindig azt mondta nekem, Irmuska, csak azért imádkozom, hogy éljél meg te is annyi évet, mint én – emlékezett jó szívvel a néhai Neubauer Lajosné Kovács Erzsébetre a menye, Irma néni.