A három utóbbi beruházásuk, köztük a gerjeni és a söjtöri naperőmű megvásárlásának és építésének finanszírozásához nagyban hozzájárult a növekedési kötvényprogram – tájékoztatott az ügyvezető. Mint mondta a három közül először a gerjeni napelempark készült el, csaknem egy év alatt és a söjtörivel együtt körülbelül ötvenezer háztartás fogyasztásának kiszolgálására elegendő zöldáramot termelnek, a legmodernebb technológiát alkalmazva. Mivel a projektek megvalósítása során fontos szempont a helyi gazdaság és életminőség javítása is, a MET Csoport Gerjenen és Söjtörön helyi óvodákban és iskolákban is kültéri és beltéri fejlesztéseket hajt végre.

– Mindig büszkék voltunk rá, hogy a Duna partján zöld, nyugodt környezetben élhetünk, mára pedig azt is elmondhatjuk, hogy két zöld energiatermelő szomszédságában helyezkedik el a községünk – emelte ki az átadón Romhányi Károly. Gerjen polgármestere szerint a település számára hatalmas lehetőség a MET Csoport megújuló erőműve, hiszen ez olyan bevételi forrás számukra, amely a jövőben tovább bővíti a fejlesztési lehetőségeiket.

Hamarosan az itt élők saját maguk is megtapasztalhatják majd ennek jótékony hatásait – fogalmazott a polgármester, aki szerint a napelempark megépülése azért is fontos, mert segítségével Gerjen is hozzájárulhat Magyarország energiatermeléséhez. Hozzátette, az idei év más szempontból is történelmi jelentőségű számukra, hamarosan átadják ugyanis a Gerjent a Paksi Atomerőművel összekötő útszakaszt, amelyen át a napelempark is elérhető lesz. Ezzel megváltozik Gerjen közlekedése, amely nem zsákfalu többé.