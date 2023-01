Az elmúlt két hétben összesen tíz kidobott kölyökállatot vittek megtalálóik a Szekszárdi Kutyamenhelyre. Az ebek száma a telepen így összességében elérte a kétszáztizenkilencet. Ez azt jelenti, hogy a létesítmény maradéktalanul megtelt.

Fiáth Szilvia, a menhely vezetője közölte lapunkkal: ettől kezdve a nem Szekszárdon fellelt kutyákat a legnagyobb jószándék mellett sem tudják befogadni. Sőt, a megyeszékhelyen talált négylábúakat is csak igen indokolt esetben. – Nem is kevesen vélik úgy, hogy létesítményünk afféle feneketlen tó, mely majdhogynem korlátlanul képes állatokat fogadni – folytatta a vezető.

– Ám ez egyáltalán nincs így. A férőhelyek foglaltak, anyagi lehetőségeink korlátozottak, ezért kényszerültünk erre a népszerűtlen, de szükséges döntésre. Sokan nem is gondolják azt, hogy egy-egy kölyök milyen ellátást igényel, túl az élelmezésen. Valamennyi kiskutya kötelező jelleggel négy oltást, valamint chipet is kap nálunk. Ez állatonként hozzávetőleges harmincezer forintot is jelenthet. Hétfőn hat kidobott kölyköt hoztak be hozzánk Sötétvölgyből, esetükben száznyolcvanezer forintba kerülnek az oltások.

Az összehasonlítás kedvéért: a létesítmény nemrég a teol.hu által is szervezett szavazás eredményeként kétszázezer forint értékben gyarapodhatott táppal. Ez a mennyiség a menhely állatainak egynapi élelmezését, ha szűken is, de biztosítja. A lényeget összegezve, a menhely a szekszárdi önkormányzatnak felelős, ezért ettől kezdve csakis a megyeszékhelyről származó kutyák előtt nyílik meg. Más települések ellátása jelenleg nem lehetséges.

– Ez a korlátozás addig lesz érvényes, amíg nem kezdődik el megyénkben egy jelentősebb arányú, felelős örökbefogadás – mondta Fiáth Szilvia. – Egyelőre azonban erre nem sok remény van. Az elmúlt időszakban német partnerszervezetünk is felülmúlta kutyás örökbefogadásban megyénket. Továbbra is szükség lenne sok esetben a szemlélet változásra és az ebből következő helyes gyakorlatra. Ám amíg sokan még a betegségek ellen sem oltatják be kutyáikat, addig ez a változási igény csak óhaj marad.