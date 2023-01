A hagyományoknak megfelelően szúrópálinkával kezdték a disznóvágást a Németház udvarán, ahol a helyi népcsoportok – székelyek, svábok és felvidékiek – szokásai szerint történt a húsfeldolgozás és a töltelékek készítése.

– A járvány miatti két év kihagyás után végre újra megtarthatjuk ezt a rendezvényünket is, immár huszonegyedik alkalommal és természetesen évente szeretnénk is megrendezni – tájékoztatta lapunkat Schellné Simcsik Orsolya polgármester. Legnagyobb örömömre itt van a falu apraja és nagyja, úgy működünk együtt, mint egy nagy család. Mindenkinek megvan a maga feladata, ugyanakkor nemcsak a munkából veszi ki mindenki a részét, de az ízletes ételeket is közösen fogyasztjuk el.

A falu négy testvértelepüléséről érkeztek delegációk Kakasdra, akik az egész hétvégét itt töltötték.