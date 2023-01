A fűtés is rendben van, folytatta, nem kell a gyerekeknek nagykabátban ülni a padokban. A parkolási tumultus is a régi az iskola előtt, az esős időben még több az autó, de ez már megszokott.

Pál Tibor, a szekszárdi Baka István Iskola igazgatója is arról beszélt, hogy a legnagyobb rendben kezdődött a tanítás. A város nemrég felújított általános iskolájában a hőmérsékletre nincs panasz, hisz korszerűsítették a fűtési rendszert, és vastag hőszigetelő réteggel burkolták a falakat. A diákok, főleg a kisebbek itt is örültek, hogy folytatódott a tanév, sőt, kicsit fokozódott is a tempó, mert jövő héten vége a félévnek, s még aki tud, próbál javítani, hogy jobb jegyek kerüljenek az értesítőbe.

Sok év után szeptemberben foglalták vissza a teljesen felújított, újjá varázsolt, korszerű alma matert a Tolna Megyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola diákjai, ahol most a szünet után zökkenőmentesen folytatódott a tanítás.

Bacher Erika igazgatótól megtudtuk, betartják a hőmérsékletre vonatkozó előírásokat, s akkor fűtenek, ha 18 foknál hidegebb van a tantermekben, de a jó szigetelésnek és a kedvező fekvésnek köszönhetően napos időben 19-20 fokig fűtés nélkül is felmegy a hőmérséklet. Egyébként náluk a meleget korszerű hőszivattyús rendszer adja, amely a távfűtésnél sokkal gazdaságosabb. – A diákok kipihentek, akad, aki még most is pihen – tette hozzá mosolyogva. Tanulnak náluk felnőttek is, ők már a februári vizsgákra készülnek.

A Garay gimnázium igazgatója, Heimann Józsefné azzal kezdte, ősszel hiányzott a régebben megszokott szünet, de pótolta azt, hogy most tovább pihenhettek a tanulók. Nem csak az ünnepre készülni, ünnepelni volt idő, hanem a kikapcsolódásra, no meg a 12. évfolyamosoknak tanulni az érettségire is. Esetleg át kellene gondolni, nem lenne netán hasznosabb a jövőben így, hosszabb vakációt tartani télen, miként teszik azt más országokban is, tette hozzá..

A hőmérséklet az osztályokban kedvező, a húsz fok bőségesen megvan, ami a melegebb időjárásnak is köszönhető. A 18 fokos határ pedig nem vonatkozik rájuk, mert hatosztályos képzés is van náluk, azaz általános iskolás korosztály is tanul itt.

Kipihent arcokkal találkozhattunk az osztálytermekben, mondta Nagy Roland, a tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium igazgatója, jót tett mindenkinek a hosszabb szünet. – A fűtéssel sincs gond, ideális a helyzet, fenntartónk a Pécsi Egyházmegye akár 22 fokos meleget is engedélyezett. Koncentrálni kell és lehet a tanulásra, mert a jövő pénteki osztályozó értekezletig rendelkezésre álló bő hét dolgozatírással, feleléssel lehetőséget ad a jegyek javítására, ezt a diákok érzik is, és igyekeznek.

A paksi Deák Ferenc Általános Iskola mindkét épületében megkezdődött hétfőn a tanítás, és a három és negyedszáz kis- és nagydiák újra az osztályokban tölti napjait. Pulainé Galambos Erika igazgató mondta, egyáltalán nem kell nagykabát, az osztályokban 21 fok van, a tornatermekben 17, s vannak energia-járőrök az iskolában, akik figyelik, nem ég-e valahol feleslegesen a villany, nem folyik-e a csap, s becsukták-e az ajtókat.

A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium majd félezer diákjának is folytatódott a héten a tanév. Itt nyolcosztályos tagozat van, ezért a fenntartó a 21 fokos meleget jelölte megfelelőnek. Ez, hála a kedvező időjárásnak, az energetikai korszerűsítésnek, s a nagyobb osztály létszámoknak, gyakran hideg radiátorok mellett is megvan a tantermekben. A diákok a félév zárása előtt még igyekeznek javítani, a végzősök közül pedig sokan előrehozott érettségit tesznek, tájékoztatott dr. Szenyéri Zoltán igazgató.