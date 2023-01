A KSH adatai szerint 2021-ben tovább nőtt a háztartások jövedelme. Az egy főre jutó éves bruttó jövedelem 2 millió 428 ezer forint volt, 8,5 százalékkal magasabb, mint az előző évben. Az egyes háztartástípusok közül továbbra is az egyedülállók jövedelme volt a legmagasabb, átlagosan évi bruttó 2 millió 942 ezer forintot tett ki, 10,4 százalékkal meghaladva az előző évit.

A kép illusztráció.

Az adatok azt igazolják, hogy minél nagyobb lélekszámú településen, illetve fejlettebb régióban élnek egy háztartás tagjai, annál magasabb volt a fogyasztási kiadásaik összege. Az egy főre jutó 1 millió 833 ezer forintos éves összeggel Budapest lakossága költötte a legtöbbet, 2,9 százalékkal többet, mint az előző évben. Nagysága 23,6 százalékkal meghaladta az országos átlagot. A kiadások nagyságát tekintve Budapestet Pest régió követte, 1 millió 529 ezer forintos összeggel, itt a költések összege 3,1 százalékkal volt magasabb az országos átlagnál.

Tolna vármegye a középmezőnyben van, de megelőzi az alföldi és az északi régiókat.

– Ma már nosztalgiával gondolok a tavalyelőtti évre, pedig akkor is azt hittem – igaz inkább a covid miatt –, hogy rosszabb már nem lehet – mondta Király Lenke, szekszárdi olvasónk, két gyermekes anyuka. – Akkor még a gyerekeinket hordtuk úszni, különórákra jártak angolra, én beiratkoztam, és el is végeztem egy jóga tanfolyamot, ami nem volt olcsó. Havonta kétszer elmentünk étterembe a családdal ebédelni, egyszer-egyszer a fővárosba, színházba. Mára ebből nem sok maradt. Nem járunk étterembe, színházba, otthon főzök a munkám mellett esténként, amin tudunk, spórolunk. Azt is tudom, nálunk sokkal nehezebb sorban lévők is vannak, és ők is megpróbálnak megkapaszkodni. Csak bízni merek abban, hogy idővel visszakapjuk a régi életünket.

A KSH adataiból az is kiderült, hogy 2021-ben 20 ezer fős csökkenés mellett 1 millió 844 ezer főt érintett a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázata, ami a lakosság 19,3 százalékát jelentette. Ezen belül a relatív jövedelmi szegénységi arány 12,6-ről 12,2 százalékra csökkent, a súlyos anyagi és szociális deprivációban való érintettség 10,2 százalékon stagnált, a nagyon alacsony munkaintenzitás mutatója pedig 5,3-ről 4,9 százalékra mérséklődött az előző évhez képest.