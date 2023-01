Január 25-én tartotta meg az év első ülését a Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF), melyet Dr. Németh Tímea elnök nyitott meg. A rendezvényen részt vett dr. Bognár Szilveszter, a Dombóvári Rendőrkapitányság vezetője és Gábor Zoltán, a bűnügyi osztály vezetője, a KEF társelnöke.

Nyolc diák kapott tanúsítványt a képzés elvégzéséről. Fotó: Police.hu

Az elmúlt év végén a dombóvári Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikumának nyolc diákja vett részt kortárs képzésen, melyet a Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai tartottak. A diákok a tanfolyam sikeres elvégzéséről kapott tanúsítványt ünnepélyes keretek között vehették át a KEF vezetőitől.

Az értekezleten meghatározták a 2023-ra kitűzött feladatokat is. A rendőrség képviselői hangsúlyozták a fórumon, hogy a kortárs oktatókat továbbra sem hagyják magukra, amennyiben igény merül fel, időpont egyeztetését követően továbbképzést tartanak részükre. Örömteli, hogy a térség több iskolájából jelezték csatlakozási szándékukat a szervezethez, ezért a vezetőség annak bővítéséről is döntött. Az elkövetkező időszakban a jelentkező iskolák képviselőit is bevonják majd a közös munkába.