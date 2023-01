Buzánszky Jenő 1925-ben született Újdombóváron. Pályafutását a Dombóvári Vasutasban kezdte (1942–1946), majd 1946-ban Pécsre igazolt. Egy évvel később a baranyai városból tette át székhelyét Dorogra, ahol rövid ideig csapattársa volt Grosics Gyula. Buzánszky 13 éven keresztül szolgálta játékosként a Dorogi Bányászt, amellyel az 1948–1949-es szezonban megnyerte a magyar másodosztály küzdelmeit, 1952-ben kupadöntős volt (a fináléban az MTK győzött 3–2-re). A bányászcsapat legjobb élvonalbeli szereplése Buzánszkyval 1955-ben a bajnoki ötödik hely volt.

Buzánszky Jenő 1950 és 1956 között 49 alkalommal játszott a nemzeti csapatban, amellyel 1952-ben olimpiai bajnok volt, 1953-ban Európa-kupát nyert, 1954-ben pedig világbajnoki ezüstérmes lett. A védő játszott az olimpiai döntőben, az évszázad mérkőzésén, 1953-as angol-magyaron (3-6), az 1954-es magyar–angolon (7–1), valamint az ’54-es vb összes mérkőzésén.

Buzánszky Jenõ az Aranycsapat fotójával, az álló sorban balról a második (Fotó: MW)

Játékos-pályafutását befejezve, 1961-től 1972-ig szakvezetőként dolgozott. Két-két ízben volt a Dorogi Bányász és az Esztergomi Vasutas mestere. A dorogi klub az 1962–1963-as szezonban vele a kispadon érte el története legjobb helyezését az élvonalban, Buzánszkyék csupán rosszabb gólkülönbségük miatt csúsztak le a dobogóról.

Az Aranycsapat legendája vezetőként is részt vett a honi futball irányításában: volt a Komárom–Esztergom Megyei Labdarúgó-szövetség elnöke, valamint elnökségi tagként a Magyar Labdarúgó Szövetségben (MLSZ-ben) is feladatokat vállalt. Buzánszky Jenőt érdemeit elismerve számos díjjal tüntették ki: díszpolgári címet kapott Dombóváron és Dorogon is, 2010-ben Prima Primissima díjjal jutalmazták, 2011-ben pedig a Nemzet Sportolója lett. Nevét a dorogi futballstadion is őrzi.

Buzánszky Jenõ az 1954-es világbajnoki ezüstéremmel (Fotó: MW)

Közéléti személyiségként is kiváló teljesítményt nyújtott és olyan életművet hagyott maga után, amely példamutató a mai fiatalok számára. A Magyar Gyermekmentő Alapítványon keresztül az anyaországi és a határon túl élő nehéz sorsú gyermekeket is segítette, az Emberi Méltóság Tanácsának alapítójaként a külhoni magyarság sorsát is a szívén viselte.

Buzánszky Jenő 89 évesen, 2015. január 11-én Esztergomban hunyt el, a Szent István-bazilika altemplomában helyezték örök nyugalomra.

Szülővárosában 2018 áprilisában avatták fel mellszobrát

Buzánszky Jenő emlékét méltó módon őrzi szülővárosa, Dombóvár is. Az Illyés Gyula Gimnáziumban – ahol egykor tanult –a tornaterem mellett Buzánszky-emlékfalat hoztak létre, a József Attila Általános Iskola műfüves labdarúgópályája a legendás jobbhátvéd nevét viseli, Újdombóváron utcát neveztek el róla, portréja megtalálható a „Hírességek útján”, másik arcképe pedig az ismert helybelieket felsorakoztató Dombóvári Panteonban látható.

A város önkormányzata azon a helyen, ahonnan Buzánszky Jenő pályafutása indult, szobrot állított a tiszteletére. Varga Gábor helyi szobrászművész alkotását 2018 áprilisában avatták fel a Szuhay Sportcentrumban, ahol jelenleg a megyei I. osztályú focibajnokságban szereplő Dombóvár FC is játssza bajnoki mérkőzéseit.