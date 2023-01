A hagyományteremtő szándékkal létrehozott esemény megálmodója Appelshoffer János volt. – Azért hoztuk létre ezt az eseményt, mert szeretjük a hagyományainkat, és ez a rendezvény is régi gyökerekből táplálkozott – mondta a Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyüttes művészeti vezetője volt. – Az együttesünk Dunapatajról kapott egy meghívást, az – ott már harmadik alkalommal megrendezett – óévbúcsúztató csergetésre. Az egyik ottani szervező a mi táncosunk, ezért aztán könnyen kaptunk az alkalmon. Egyből azt mondtuk, hogy elérkezett az idő arra, hogy itt is megrendezzünk egy ilyen eseményt. Mint mindenütt, nálunk is zajos a szilveszter a sok petárdától, most viszont mi is bekapcsolódunk, méghozzá hagyományőrző módon.

– Amikor egy ilyen, jól szervezett eseményt látunk itt, akkor érezzük igazán, hogy volt értelme az itt végzett közösségi munkának – tudtuk meg Bajnok Józseftől, a Sárga Pincésgödör Egyesület titkárától. – Szívesen vettük, hogy itt rendezték meg a csergetést. Régi jó kapcsolatban vagyunk Appelshoffer Jánossal, aki pincetulajdonosként és most főrendezőként is úgy vigyáz erre a helyszínre, mint a sajátjára. Nem volt semmi probléma, békés, jókedvű szereplők érkeztek, és szerencsére a közönség is jól érezte magát rajta. Reméljük, hogy hagyomány lesz belőle.

Appelshofferné Rabóczki Anikó, az Ördögszekér Táncegyüttes egyik vezetőjeként, de a segítőivel együtt igazi háziasszonyként tevékenykedett: – Én is szeretem a régi hagyományokat tovább éltetni, ezért fontos számomra ez az esemény. Igaz, hogy a táncukkal a fiúk voltak előtérbe helyezve, de mi a lányok is szép viseletben öltözve érkeztünk és tettük a dolgunkat. Sütöttünk, főztünk, szeretettel vártuk és kiszolgáltuk a szereplőket és a kilátogató közönség tagjait is. Úgy érzem, hogy megtérült a befektetett munkánk, jól sikerült a mai délután, sokan megnéztek bennünket, élvezték a produkciót, és ezért nagyon bízom benne, hogy itt Dunaföldváron is hagyomány születik belőle.

További részletek testvérlapunk, a DUOL.hu oldalán olvashatók.