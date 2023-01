Az eseményen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Kiemelte, Dombóváron az országos arány felett vállalnak szerepet az egyházak az oktatásban és a köznevelésben, a szociális ellátásban. A városvezetés törekvései összhangban vannak a kormány azon szándékával, mely szerint meg kell erősíteni az egyházak szerepét a közoktatásban.

Fotó: Makovics Kornél

Az Arany Sziget Idősek Otthona és az Esterházy Miklós Technikum fenntartását és irányítását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vette át, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió fontos szerepet tölt be a szenvedélybetegek nappali ellátásában. Két köznevelési intézményben is felelősséggel tevékenykedik a református és katolikus egyház, emellett a Szent Orsolya Bencés Iskolaközpont és a Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Művészeti Iskola fenntartásában, a nevelésben is kiemelkedő feladatot vállal a Szent Mór Bencés Perjelség és a Magyarországi Evangélikus Egyház.

Pintér Szilárd külön köszöntötte a már hagyományosnak mondható rendezvényen a Déli Evangélikus Egyházkerület vezetőjét, Kondor Péter püspököt, a város legnagyobb általános iskolája új fenntartójának képviselőit. – Az elmúlt évek munkájának köszönhetően együttműködő és befogadó közösség mutatkozik meg a mindennapi életben, a feladatok ellátásban – hangsúlyozta. Ez a törekvés látszik az intézményekkel való együttműködésben is.