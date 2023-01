Alakul a gerjeni lakópark, amely a településre érkezve az úttól jobbra látható. A területen jelenleg több mint ötven, jellemzően 1350-1800 négyzetméter közötti méretű telek található – tájékoztatta lapunkat a gerjeni önkormányzat. A település rendezési terve szerint a telkek többsége megosztható, így akinek nincs szüksége akkora területre, mert csak egy száz négyzetméteres házat akar építeni, amelyhez elég egy kis kert, az a fennmaradó részt eladhatja, amelyen más építkezhet. Ennek köszönhetően összesen akár több mint ötven új ingatlannal is gazdagodhat a település.

Az utóbbi hónapokban megkezdődött a lakóházak építése, négy utcát már átadtak. Mivel az új településrészen új utcák is létesültek, így az a ritka pillanat adódott a község életében, hogy eddig nem létező utcanevekről kellett döntenie a képviselő-testületnek. Az alakuló településrész természetesen új feladatokat is rótt az önkormányzatra, hiszen a környéken hiányzó infrastruktúrát is ki kellett alakítani.

A PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft-nek köszönhetően mindez meg is valósult, állami támogatásból elkészült az új településrész teljes közművesítése, utak és járdák építése, a közvilágítás kialakítása. A támogatásból kiépült a területen az ivóvízhálózat, a szennyvízhálózat is – mondta lapunknak Romhányi Károly polgármester.