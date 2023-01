„Tisztelt OMSZ!

A 2022-es év legnagyobb csodája számunkra kislányunk születése volt. Adél nagyon sietett közénk és világrajöveteléül nem szokványos módot választott: itthon, a ház előtt született meg a paksi mentősök kezei között. Hálásak vagyunk nekik azért, hogy mindkettőnkre vigyáztak és azért is, mert az ellátás mellett lelkileg is olyan támogatást nyújtottak, amivel korábban a szülőszobán nem találkoztam.

Adél nagy súllyal és hirtelen, rövid idő alatt érkezett. A mentős kollégák szakmailag is maximumot nyújtottak, de lelki jelenlétük és biztatásuk is kellett ahhoz, hogy mindketten jó egészséggel, komplikáció nélkül kerültünk túl a szülésen, születésen. Munkájuk iránt ezúton is szeretném kifjezeni köszönetemet és hálámat! Köszönöm továbbá a szekszárdi kollégáknak is, akik épségben a kórházba szállították a babánkat. Éljenek a „hétköznapi” hősök!

Üdvözlettel, M. Cs. Zs.”