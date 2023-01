A szakemberek hangsúlyozzák, fontos, hogy mindenki kérje az influenza elleni védőoltást. A legnagyobb arányban a fiatalok érintettek, az ötévesnél kisebb gyermekek a legveszélyeztetettebbek. Fontos, hogy körükben is minél magasabb legyen az átoltottság, számolt be erről a Telepaks híradója.

Ismerteti: Pakson a II. számú gyermekorvosi körzet gyermektüdőgyógyász szakvizsgával is rendelkező orvosa, dr. Szabó-Nemes Judit is az oltás fontosságát hangsúlyozza. Az orvos a Telepaksnak elmondta: légzőszervi, krónikus betegeknek, tehát az allergiásoknak, asztmásoknak, anyagcserebetegséggel küzdőknek, diabéteszeseknek, szívbetegeknek, krónikus máj-vese betegeknek, de az elhízottaknak is, valamint a magas vérnyomásban szenvedőknek is ajánlja a vakcinát, tulajdonképpen mindenkinek, aki krónikus, idült betegségekben szenved.

A gyerekek rendelkezésére kétféle védőoltás áll, mindkét fajta oltás izomba adható. Ma már azonban azok számára is létezik oltóanyag, akik félnek a szúrástól, ezt a fajta anyagot legfeljebb tizennyolc éves korig lehet kérni. Dr. Szabó-Nemes Judit tájékoztatott: van egy orrspray, amelynek adása nem fájdalmas, és nem okoz traumát a gyerekeknek. Az orrspray receptre felírható, gyógyszertárakban elérhető, nyolcezer forintba kerül. Egy-egy befújás kell mindkét orrlukba, de ezt a műveletet is csak orvos végezheti el, tette hozzá.