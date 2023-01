A rendet e tekintetben a képviselő-testület önkormányzati várakozóhelyek igénybevételének feltételeiről szóló, valamint a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról megnevezésű rendelet szabályozza.

– Fizetős parkoló nincs a településünkön, ennek bevezetését nem is tervezzük. Van azonban a városközpont két frekventált területén időkorlátos parkoló, ahol a maximális várakozási idő egy óra – tájékoztatta lapunkat Bechtel Edina, osztályvezető.

A zöldterületeken járművel tilos megállni, várakozni a városban, amit a közterület felügyelők folyamatosan ellenőriznek, ugyanígy az időkorlátos parkolást is, és a szabálytalankodókat figyelmeztetik.

– Minden kedden és pénteken a piac környékén a közlekedés és a parkolás is okoz némi fennakadást, ennek megoldását várjuk a létesítmény jelenleg tervezés alatt álló átalakításától, amely nemcsak a piac területének megújulását, hanem a közlekedés és a parkolási körülmények javítását is célozza. Természetesen szükségesnek látjuk, és tervezzük is további parkolók építését a városban, elsősorban azokon a helyeken, ahol arra a lakosság kényelmének szempontjából leginkább szükség van, a városközpont közelében, iskolák, óvodák környezetében.