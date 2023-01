A Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület kiadásában, Bíró László nyugalmazott tábori püspök bevezető soraival megjelent könyvvel a szerzők, Szabó Géza és Nagy Janka Teodóra, a kutatásaik alapján kiegészített névsorral a szekszárdi katonákra és az elhurcoltakra emlékeztetnek. Szerepelnek a kötetben adatbázisok, családi dokumentumok alapján készült életrajzok, családok őrizte korabeli naplók, feljegyzések, emlékiratok. Ezek idézik Szekszárd 1920-1950 közötti évtizedeit.

Dr. Nagy Janka Teodóra, a kötet egyik szerzője a mikrofonnál (Fotó: Mártonfai Dénes)

A könyvben szerepel, hogy a szekszárdi férfiak többsége a háborús mozgósításkor a 18. gyalogezredbe vonult be. A frontra induló bakákat 1942. június 4-én harsogó katonazenekar, és vitéz Vendel István polgármester búcsúztatta az I. Béla király téren. Pár nap múlva értek az ukrajnai Resicára, s onnan 1300 kilométeres gyalogmenet után augusztus 5-én este értek a Don kanyarulatától 20 kilométerre lévő Osztrogozsszkba, ahonnan a Korotojak körüli hídfőcsatához vezényelték őket.

A könyvbemutatón ott volt Bíró László püspök is, aki az elmúlt évtizedekben hivatalból többször is járt a hajdani tragikus harcok helyén. Volt, amikor éppen az évfordulón, január 12-én, s a hóesésben alkalma volt látni, hol haltak, sebesültek, fagytak a magyar katonák. Most, a könyvbemutatón a zsúfolásig megtelt teremben a hajdani tragédiára is emlékeztek a szekszárdiak.