– Decemberben Hello winter! címmel fotópályázatot hirdettünk középiskolásoknak. A pályaműveket fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal is készíthették a diákok, a lényeg az volt, hogy a fotó tükrözze a tél hangulatát. A pályázatra küldött képek egy részéből január 20-án, pénteken nyílt kiállítás a könyvtár előterében, illetve ekkor adták át a díjazottak nyereményeit is – tudtuk meg Schnell-Nagy Erika, könyvtárvezetőtől.

Összesen huszonöt pályamű érkezett be a versenyre, a zsűrizést Máté Réka bonyhádi fotóművész végezte.

– Nehéz volt a döntés, de végül a következő eredmények születtek: első helyezést ért el Eppel Gergő Szekszárdról, második lett Kurucz Boglárka Faddról, a harmadik helyezést pedig Bechtel Gerda Hanga és Bechtel Blanka Emma bonyhádi diákok képe nyerte el. A kiállítást bárki megtekintheti a könyvtárban nyitvatartási időben, de a könyvtár online elérhetőségein egy az összes fotót tartalmazó digitális kiállítás is elérhető – mondta el Schnell-Nagy Erika.