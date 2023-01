Dr. Szécsi Gábor professzor, dékán és Karl Bardosh, a New York University tanára hétfőn délután a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán egy oktatás részleteiről tárgyalt. Erre az egyetem kollégiumában került sor, ugyanis az egyetemi kar épülete, a takarékossági intézkedések miatt a új tanulmányi félév kezdetéig, februárig még zárva van.

A PTE dékánja és a new yorki egyetemi tanár viszont megállapodtak abban, hogy utóbbi februártól Szekszárdon is tanít majd. Ezt segítette dr. Szili Katalin, aki tagja a Pécsi Tudományegyetem fenntartója, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriumának. Szorgalmazza, hogy hívják haza a külföldön tanító magyar professzorokat, és támogatta Szécsi professzor tervét. Így felkérték Karl Bardosht, hogy adja át tudását az egyetem szekszárdi karán tanuló hallgatóknak is.

Ezen az egyetemi karon néhány évvel ezelőtt indult új szakként a filmes szakmában elhelyezkedni szándékozó gyártásszervezők képzése, s itt fog februártól forgatókönyvírást tanítani, előbb on-line, majd személyesen is magyar, illetve angol nyelven Karl Bardosh, aki pár évtizeddel ezelőtt Bárdos Károlyként Pesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte első diplomáját.

Kezdetben páran tanulták a PTE szekszárdi karán a filmes gyártásszervezést, később jöttek többen, de még ma is alig húsz hallgató sajátítja el az ehhez szükséges ismereteket. Pedig azzal, hogy amerikai, s más országbeli producerek egyre többen jönnek Magyarországra filmet készíteni, mind nagyobb a kereslet a szakmát tudók iránt, s az országban egyedül itt folyik ilyen képzés.

Karl Bardosh egyébként a kezdetek óta a Kindl Gábor szervezte és éppen idén jubiláló Shoot4Earth/Forgass a Földért! művészeti igazgatója. Ezalatt a tíz év alatt ebben a programban, mint zsűritagokkal, a legkiválóbb hazai, s külföldi filmrendezőkkel dolgozott együtt.