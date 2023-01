A vármegye székhelyén jelentősen, mintegy hatvan százalékkal emelkedett a parkolás díja az első és a második zónákban. Az első zónában ennek díja munkanapokon reggel fél nyolc és délután fél hat között, valamint szombaton fél nyolc és dél között négyszáz forintra emelkedett, míg a második zónában a parkolásra kizárólag munkanapokon kell fizetni kétszáz forintot óránként.

– Emelésre az elmúlt tíz évben nem volt példa, ezért vált szükségessé. Sajnos az infláció mértéke és az energiaárak ugyanúgy sújtják a cégünket is, mint minden más piaci résztvevőt – tájékoztatta lapunkat Károlyi Kálmán, parkolási csoportvezető. Hozzátette, a parkolóbérletek ára hatvan százalékkal emelkedett, így az első zónában jelenleg tízezernégyszáz forint, míg a második zónában nyolcezer forint a havibérlet ára. A parkolóautomatáknál ezentúl nem lehet öt forintos érmével fizetni, sajnos ezek a súlyuk miatt fennakadtak, ami műszaki problémát idézett elő.

A parkolási csoportvezető kiemelte, a minden parkolóra érvényes havibérlet díja tizennégyezer forintba kerül, amivel a városban bárhol ingyenesen parkolhatunk. A havi bérleteken felül váltható hét, tizenöt napos, de akár éves engedély is.

– A lakóhelyi parkolási igazolólapok árában is emelkedés történt, ezt egyébként háztartásonként két személyautóra lehet kiváltani. Az első autóra kétezer forintot kell fizetni évente, míg a második kocsira ennek az összegnek a dupláját, azaz négyezer forintot – mondta Károlyi Kálmán.

Az I. zónába tartozik a Várköz, a Béla király tér, a Bezerédj utca, az Arany János utca, a Kiskorzó tér, a Találka tértől délre lévő parkolók, az Augusz Imre utca nyugati oldala, a Kiskorzó tér, a Korzó Áruház mögötti parkolók, a Kölcsey lakótelepelső és második szám előtti parkolók, a Babits Mihály Kulturális Központ nyugati oldalán lévő parkoló és az Arany János utca tömb belső.

A II. zónát a Csokonai utca a Mikes utcáig terjedően, a Babits Mihály Kulturális Központ keleti oldalán lévő parkolók a Mészáros Lázár utcáig terjedően, az Augusz Imre utca keleti oldala, a Wosinsky lakótelep 1-11., a Kölcsey lakótelep, a Tinódi utca, a Bezerédj utca – Garay tér – Széchenyi utca által határolt tömbbelső, a Wesselényi utca (a Dália áruháztól a volt Számitástechnikai és Ügyvitelszervező Vállalat székházig terjedő parkolókig), a Perczel Mór utca, a Dr. Szentgáli Gyula utca, valamint a kórház parkoló alkotják, ez utóbbi helyen az első óra díjtalan. A kórház parkolóban az első ingyenes órát úgy lehet érvényesíteni, ha parkolójegyet váltunk, melynek minimális díja ötven forint.

– Fontos megjegyezni, hogy a zónákban található zöldterületekre is ugyanúgy vonatkozik a díjszabás, ezért ott is jegyet kell váltani. A pótdíj mértéke is változott természetesen, mely összegének számítási módját jogszabály rendeli el, mértéke nem a parkolás üzemeltető, vagy a parkolási ellenőr döntésén múlik. A pótdíj összege, ha tizenöt napon belül befizetik, az első zónában négyezer-kilencszáz forint, ezentúl tizenhatezer-egyszáz forint. A második övezetben a pótdíj kétezer-négyszázötven forint, tizenöt napon túl történő befizetés esetén nyolcezerötven forintot kell megfizetni.

Előfordulhat a parkolóautomaták meghibásodása, ilyen esetekben applikáció segítségével (Simplepay) vagy SMS kóddal tudjuk kiegyenlíteni a számlát.

– Az automatákon minden esetben megtalálható egy matrica, amiben az SMS-ben történő fizetés módját ismertetjük. Fontos azonban, hogy a parkolás végeztével a STOP szóval ezt leállítsuk, különben négy órát számláz a rendszer.

Tamásiban három parkolóautomata üzemel, melyek közül két helyen is ingyenes az első óra.

– Az egyik a Kossuth tér és Posta előtti részen található, a másik két automata pedig a Spar és a Dám Üzletház parkolójánál működik, ahol az üzletek miatt ingyenes az első órában a parkolás jegyváltást követően. A minimum díj hatvan forint, amit ehhez be kell fizetni, egyébként egy óra parkolás kétszáznegyven forintba kerül – tájékoztatott Kopitár Krisztina, a Tamási Szolgáltató Kft ügyvezetője.