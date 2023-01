Megfontolt döntések

Hogyan találhatnák meg az egyedülállók a boldogságot ennyi probléma, nehézség között, amit a koronavírus járvány, majd az orosz-ukrán háború okozott mindenki életében? Lehet-e önfeledten nevetni, szórakozni, akár nyilvános bulikon mulatozni? Tudnak-e őszinték lenni egymással az emberek?

Mármarosi Melinda a Tolna megyei társkereső iroda vezetője, párkapcsolati szakértő ismertette, hogy a háború és a koronavírus okozta társadalmi helyzet mindenkire hatással van, de – bármilyen furcsán is hangzik – arra is lehetőséget ad, hogy az ember átértékeljen bizonyos dolgokat. Például biztos-e, hogy megfelelő módon költi -e el a pénzét, vagy hogy mindenhova autóval kell-e mennie? Hangsúlyozta, hogy a legnagyobb háborúkban is születtek szerelmek, minden helyzetben lehet társat találni, ám az is igaz, hogy most már jobban meg kell gondolni azt is, hogy az ember kivel barátkozik, valamint, hogy mit ad magából a másiknak.