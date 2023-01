Farkas Pálné, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, régi szándéka volt a városban élő németségnek a tanösvény kialakítsa. Hét tábla, a hét állomás elkészítése, amelyen megmutatják, hogy jöttek ide, majd, hogy mivel gazdagították a megyeszékhelyet. Beszélt arról, hogy kisebb-nagyobb nehézségek árán valósult meg a terv, de már büszkén adják át ezeket az információs táblákat.

A szerző felvétele.

A Béla király tértől a Péter-Pál kápolnáig tartó tanösvény létesítése során megtapasztalták, hogy minden célt akadályokon keresztül lehet megvalósítani, s az, hogy elkészült, ékes bizonyítéka annak, hogy kis közösségek is képesek összefogással nagy dolgokat létrehozni.

Most örülnek annak, hogy Szekszárd a megyei jogú városok között elsőként alakított ki német nemzetiségi tanösvény. Ez egyébként a megyében a bátaszéki után a második. Létrejöttét támogatta a Német Szövetségi Belügyminisztérium és az Országos Német Önkormányzat is.

A táblák mutatják, hogy a németek beilleszkedtek Szekszárdon a társadalomba, ugyanakkor megőrizték identitásukat, szellemi örökségüket. Ez az egymás mellett élés a városnak is a fejlődést jelentette, amit bizonyít, hogy Szekszárd utcai járva számos olyan emléket lehet találni, amelyet a magyarországi németek hagytak maguk után.

Részt vett az ünnepségen Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságának főosztályvezetője, aki kifejtette, nagyszerű kezdeményezése volt a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának, hogy útjára indította a nemzetiségi tanösvények hálózatát. Ez segít megmutatni mind a német közösségnek mind pedig a többségi társadalomnak, hogy melyek azok a pontok, amelyek összekötik őket úgy, ahogy az elmúlt háromszáz évben is összekötötte ezt a két közösséget. Hiszen a magyarországi német nemzetiségiek betagozódtak a társadalomba, jó állampolgárok voltak és rengeteg értéket tettek hozzá hazánk történelméhez.

Englenderné Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke elmondta, 2014-ben indult kezdeményezésükre ez a tanösvény projekt. Keresték a megoldást, hogyan lehetne a hazai németséget még jobban megmutatni a nagyvilágnak, úgy, hogy ne csak az egyes településeken élők, hanem mindenki megismerje őket, múltjukat. Így esett akkor a tanösvényre a választás. Ma már a tizennegyediket avatják. Ezek mindig az adott település németségének a sajátosságait mutatják be. Igyekeztek olyan tartalmakat keresni, amelyek nem általánosak, tehát nem minden magyarországi német településre jellemzők, hanem kimondottan arra, amelyben a tanösvény áll. Ez pedig most Szekszárdon is nagyon szépen megvalósult.

Dr. Józan- Jilling Mihály, mint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának szociális ügyekért felelős tanácsnoka elismerően szólt Farkas Pálné és az általa vezetett team munkájáról. Tudom, mondta, hogy nem rózsaszirmokkal telehintett sétaút vezetett az elképzeléstől a megvalósításig, de a nehéz munka, az akadályok leküzdése nagyszerű eredményt hozott.