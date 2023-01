A vonatokon, buszokon és állomásépületekben többnyire telefonokat, pénztárcát, bankkártyát, kistáskákat, hátizsákokat, tornazsákokat, bőröndöt, iratokat, okmányokat, könyveket, ruhaneműt (kabát, pulóver, sapka), szemüveget, esernyőt, kulacsot és bizsukat felejtenek az utasok. A legértékesebb elhagyott tárgyak nagyságrendileg néhány százezer forintot értek. Az elmúlt évben 11.735 talált tárgyat adtak le a vasútársaság, és 7035-öt a busztársaság részére. Ezek közül mintegy 11 ezer tárgy került vissza a tulajdonosához.

A vasúttársaság 2012-ben vezette be a központosított talált tárgy-nyilvántartást, amely bármely, hozzáférési joggal rendelkező szolgálati helyről könnyedén elérhető. Ennek következő lépése az eredetileg jegyvizsgálatra tervezett, majd az évek során a MÁV Szolgáltató Központ által egyre több funkcióval bővített, egyedi mobilalkalmazás Talált Tárgyak funkciójának bevezetése volt 2019 novemberében. Az alkalmazáson keresztül rögzített talált tárgyak egyből megjelennek a MÁVDIREKT rendszerben, így a diszpécserek számára egyszerűbbé vált az elveszett tárgyaik iránt érdeklődő utasoknak való segítségnyújtás.

A MÁV-Volán-csoport 2022-es fejlesztése során a MÁV-START-hoz hasonlóan a Volánbusz is központosított elektronikus talált tárgy-nyilvántartást vezetett be, 2022. március 1. óta pedig egységes adatbázisba kerülnek a vonatokon és a buszokon, valamint az állomásokon elhagyott értkékek. Ezek a rögzítést követően egyből megjelennek a MÁVDIREKT rendszerében, így a közös adatbázisnak köszönhetően, a korábbiaknál lényegesen könnyebbé vált a talált tárgyak fellelése, függetlenül attól, hogy azt vonaton vagy buszon felejtette azt az utazó.

Az utasok az éjjel-nappal hívható telefonszámok valamelyikén (+36 1 3 49 49 49, Telekom hálózatából +36 30 499 4999, Yettel (volt Telenor) hálózatából +36 20 499 4999, Vodafone hálózatából + 36 70 499 4999) érdeklődhetnek ott felejtett értékeik után. A visszaszolgáltatás a MÁVDIREKT által megadott helyszínen, csak a tárgy jellemzőinek megadásával és azonosítását követően lehetséges.

Az elveszett tárgyakat általában a vonatokon és autóbuszokon szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók, autóbusz-vezetők, a takarító személyzet vagy az utasok találják meg és adják le a vasút-, illetve autóbusz-állomások forgalmi irodáiban, ahol a tárgyakat nyilvántartják. Amennyiben az elveszett tárgy, bankkártya vagy okmány tulajdonosa név szerint azonosítható, a munkatársak eljuttatják a bankkártya-kibocsátónak, a megtalált személyes okmányokat pedig az azt kiállító hatóságnak (okmányiroda, OEP stb.). Abban az esetben, ha a tulajdonos személye nem azonosítható, a tárgyat az adott állomáson 8 napig, azt követően a kijelölt gyűjtőhelyeken általában 90 napig őrzik. A romlandó élelmiszereket természetesen csak rövid ideig tárolják, s ha senki sem keresi, megsemmisítik.

Pénzt jellemzően nem magában, hanem valamilyen egyéb tárggyal együtt (pl. kabát, táska, pénztárca, stb.) adnak le. A biztonságos kezelés érdekében az elvesztett tárgyak tartalmát tételesen nyilvántartásba veszik, amennyiben a pénzösszeget is tartalmazó tárgyért 1-2 napon belül nem jelentkezik tulajdonosa, akkor a pénzt nyilvántartásba veszik egy jegyzőkönyv kiállításával. Az átvétel feltétele, hogy az elveszett tárgyat az utas a jellemzők megadása mellett egyértelműen be tudja azonosítani. Amennyiben a pénz mellett személyazonosításra alkalmas dokumentum is van a táskában, kabátban, akkor az egyszerűsíti a beazonosítást. Azok az összegek, melyeket az utasok nem keresnek, vagy amiatt nem lehet visszaadni, mert az utas elérhetősége nem beazonosítható, a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján a Magyar Államhoz kerülnek.