Az ügynökség előnyeiről Rókusfalvy Pál bormarketingért felelős kormánybiztos korábban is beszélt. Nyár végén az Indexnek azt mondta, a bormarketinget akkor lehet a helyére tenni, ha a legfelsőbb szinten kezelik. – Kell valaki, aki az egészet kihúzza a hajánál fogva, és egy koordinátarendszerbe rakja – mondta. Szerinte több évtizedre kell beállítani a magyar bormarketing ügyét. Példaként hozta fel Ausztriát, ahol már 1986-ban megalakult az osztrák bormarketing-ügynökség, vagyis 36 éve pakolják a téglákat egymásra. Nálunk az elmúlt 30 évben kormányoktól függően mindig új vízió mentén indultunk el, több szervezet is foglalkozott vele. Rókusfalvy kiemelte, a kormány jól ismerte fel, hogy szükség van a koordinációra. Kell egy stratégia, amelynek kutatáson kell alapulnia.

A témával kapcsolatban megkérdeztük a vármegyei borászokat is arról, mit várnak a megalakult bormarketing ügynökségtől. Schmidt Győző, a bonyhádi székhelyű Danubiána Kft. vezetője, aki egyben a Hegyközségi Nemzeti Tanács (HNT) elnökségi tagja is elmondta, bízik benne, hogy tud majd segíteni a most megalakult bormarketing a borászokon. Jó lenne, ha összehangolnák a célokat, feladatokat, egy irányba terelnék a támogatásokat a HNT-vel közösen. A HNT-nek is van saját bevétele a borok népszerűsítésére, hiszen a borászok minden egyes liter bor után, mely forgalomba kerül, egy forintot fizettek be eddig is. Jó lenne, ha a tanács és a bormarketing ügynökség összedolgozna. A legutóbbi elnökségi ülésre nagyon várták Rókusfalvy Pált, de akkor nem ment el, bíznak benne, legközelebb sikerül vele egyeztetni.

Nagyon nagy szükség van rá, hangsúlyozta a szakember, mert a jelenlegi piaci forgalom nem kedvez sem a szőlőtermelőknek, sem a borászoknak. Jó példa az osztrák bormarketing, annak bevezetése előtt az osztrák borászok is leginkább lédig bort értékesítettek a külföldi piacon, olcsón. Ezt követően viszont a palackos borok iránt is megnőtt a kereslet, jóval magasabb áron.

Vesztergombi Csaba szekszárdi borász a hírekből hallotta, hogy megalakult a bormarketing ügynökség. A hírnek ő is örült, de hozzátette, ennek csak akkor lesz értelme, ha valóban sikeresen tudnak együttműködni a HNT-vel. Korábban is próbálkozott bormarketinggel az ágazat, de akkor nem értek el lényeges eredményeket. Nagyon bízik benne, hogy most sikeresebb lesz a munka.