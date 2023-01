Az útvonal kijelölése már megtörtént, hamarosan megérkeznek a munkagépek is – hangzott el a munkák megkezdéséről szóló sajtótájékoztatón.

– A mostani munkálatokkal tulajdonképpen a korábban megkezdett útépítés harmadik üteme kezdődik meg – tájékoztatott Szabó Péter az eseményen. A polgármester emlékeztetett rá, hogy elsőként a Vácika utcai útszakasz épült ki közel egymilliárd forintos összegből, majd folytatódott a mostanáig megépült részig, egy rövidebb szakaszon, vagyis kétszázhúsz méter hosszan, négy méter burkolatszélességgel.

Az útfejlesztés ezúttal egy közel ezer méteres szakasszal folytatódik – jelezte Szabó Péter. A polgármester hozzátette, az út kialakításával több céljuk is volt: egyrészt szerették volna, hogy a lakótelep felől is megközelíthetővé váljon Cseresznyés városrész, másrészt tehermentesíteni kívánták a forgalmasabb Pollack Mihály utcát vagy a Kishegyi utat, azáltal, hogy az autósok kikerülhetik erre a város zsúfoltabb utcáit.

– A harmadik funkciója egy távolabbi célhoz kapcsolódik: a jövőben a Györkönyi úttól északra terveznek egy lakóparkot építeni, az odavezető forgalmat is meg kell oldani, ezt a célt is szolgálja ez az útszakasz – hangsúlyozta a településvezető, ki arról is beszámolt, hogy a mostani beruházás állami forrásból, csaknem 285 millió forintos összegből készülhet el.