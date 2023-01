– Több szempontból is rendhagyó évet zártunk, valószínű, hogy a 2023-as esztendő sem lesz könnyebb, de a korábbi intézkedéseinknek, valamint a megfontolt gazdálkodásunknak köszönhetően olyan alapokra építkezhetünk, amely reményeim szerint megőrzi az önkormányzat stabilitását és lehetővé teszi a fejlesztések folytatását – összegezte Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád polgármestere emlékeztetett, a város költségvetésének főösszege decemberben már megközelítette a 4,8 milliárd forintot. Ebből 864 millió forintot fordítottak fejlesztésekre.

A több ezer érdeklődőt vonzó Tarkamarha Fesztivál egy részlete.

Az önkormányzat vagyonának alakulását tekintve is pozitív eredményről számolhatott be, hiszen a 13,5 milliárd forint a tavaly januári 12,9 milliárd forintos adathoz képest növekedést mutatott. A számoknál maradva megemlítette az önkormányzat iparűzési adóerő-képességét, valamint az iparűzési adóbevétel alakulását.

December 31-ig – a központi kiegészítésekkel együtt – 690 millió 605 ezer 053 forint folyt be a város kasszájába. E tekintetben is elmondható az évről évre történő növekedés – folytatta –, hiszen tavaly 669 milliót realizáltak. A növekedés egyúttal az itt működő vállalkozások eredményességét és sikeres működését is jelzi, amely legalább ilyen fontos és örömteli információ.

A 2022-es év mérlegelésekor a megvalósított beruházásokról is beszámolt Filóné Ferencz Ibolya. Az útfelújítások 763 millió forintból valósultak meg. A járdák rendbetételének folytatására 50, a majosi művelődési házra 61, a településrészen található játszótér kialakítására 28, az intézményi felújításokra 40, míg az év legjelentősebb beruházására, az Ermel-Vojnits Mauzóleum helyrehozatalára 198 millió forintot fordítottak.

A felújított mauzóleum és sírkert avatóünnepsége.

Kiemelte és megköszönte a kormányzati támogatást. Hiszen a Fáy, a Hoffer Károly, a Jókai, a Nádasdi, a Táncsics, és a Vasvári utca, továbbá az ipari parkhoz vezető bekötőút, illetve a városközpontot érintő felújításokat a Belügyminisztérium nyertes pályázata, a kormány egyedi döntése, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. projektje tette lehetővé. Továbbá az a 40 millió forintos önerő, amit az önkormányzat a Fáy, illetve a Nádasdi utcák esetében jelentkező többlet műszaki tartalomhoz hozzárendelt.

A tavalyi esztendő legjelentősebb beruházásának: az Ermel-Vojnits Mauzóleum felújításának felidézésekor külön megköszönte Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselőjének segítségét, hiszen a bonyhádiak által régóta várt helyreállítási munkák az általa vezetett államtitkárság támogatásával valósulhattak meg.Ahogy minden önkormányzatot, úgy a bonyhádit is érzékenyen érintette az energiaárak jelentős emelkedése.

Potápi Árpád János köszönti Filóné Ferencz Ibolyát a város napján.

Fotós: Ruip Gergo

Mint elmondta, az önkormányzat intézményeinek vonatkozásában augusztustól számítva 3,6 millió forint az áramdíj növekménye, míg a gáz esetében közel 12 millió forintot mutat ez a szám. Ezeket a számokat egy évre kivetítve megközelíti az 50 millió forintot – csak a növekedés, ami az intézmények áram- és gázdíjait érintheti.

– Amikor már lehetett látni ezeket a tendenciákat, akkor a képviselő-testület olyan takarékossági intézkedésekről döntött, amelyek reményeink szerint a szükséges és elegendő arányt vették alapul. A döntéseknek már vannak látható jelei, kézzel fogható eredményei, hiszen az októberi és a novemberi gázfogyasztást (a tavaly ilyenkor mért adatokhoz képest) 68,46%-kal sikerült mérsékelni, ami 21.028 köbméter gázmegtakarítást eredményezett, és hamarosan a decemberi kimutatást is látjuk – világított rá a polgármester, aki a témánál maradva megemlítette a kormány által a tízezer fő feletti településeknek biztosított rezsitámogatást.

Új játszótérrel gazdagodott a majosi településrész.

Elmondta, január másodikán jelent meg az erről szóló döntés. Bonyhád 83 millió 390 ezer 748 forint támogatásban részesül. Mint ismeretes: a tízezer lakos feletti önkormányzatok energiaár­emelkedés miatti támogatása jogcímen az önkormányzatok által készített, úgynevezett menedzsment terv alapján – az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség figyelembevétele mellett – hozta meg a döntést a kormány.

– Tekintettel arra, hogy az év elején járunk és még sok a megválaszolatlan kérdés, ebből adódóan nem lehet tudni, hogy ez a támogatás mire lesz elegendő. A város polgármestere reményét fejezte ki, hogy mielőbb megnyílnak a Top Plusz források.

Startra készek a projekteket tekintve, több beruházás sikeres megvalósításában bízik a város

A korábbi megállapodások tükrében 5 milliárd forintra tarthat igényt Bonyhád a Top Plusz forrásokból.

A tervek szerint ebből a támogatásból valósulhat meg többek között a sokak által várt piac felújítása, az ipari park fejlesztésének III. üteme, a Solymár Imre Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése, a Malom Óvoda felújítása, vagy éppen a Fáy Lakótelepre tervezett korszerű pihenőpark. A beruházásoknál maradva Filóné Ferencz Ibolya polgármester megemlítette, hogy a képviselő-testület nyílt pályázaton hirdette meg és értékesítette azokat az ingatlanokat, amelyeknél ugyancsak értékteremtő beruházások kezdődnek a jövőben.

Ennek keretében a korábbi Keri épületének helyén, valamint a Szecskában társasházak, míg a Bonyhádra bevezető iparterületen egy új bevásárlóközpont épül a következő időszakban.