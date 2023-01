Az időközi választás amiatt vált szükségessé, mert a község képviselőtestülete a szeptember végi ülésén feloszlatta magát, amelynek hátteréről korábbi cikkünkben is írtunk.

Marinka Nikolett, a helyi választási iroda vezetője elmondta, a 2660 lakosú község választói névjegyzékében 2044-en szerepelnek. Mint megtudtuk, a déli órákig a szavazásra jogosultak 26 százaléka, azaz több mint 530 fő járult az urnákhoz. Marinka Nikolett szerint a szavazóköröknél rendbontás nem történt, intézkedésre nem volt szükség.

Iregszemcsén jártunkkor szép számú fiatallal, családokkal és baráti társaságokkal találkoztunk, de természetesen középkorúak és idősebbek is megfordultak a szavazókörökben. Ebből is látszik, hogy az egész falut megmozgatta a mostani szavazás, ez derült ki az általunk megkérdezett helyiek reakcióiból is.

Két fiatallal, Richárddal és barátjával az egyik szavazókörnél találkoztunk. A fiatalok azt mondták, fontosnak tartják a mostani időközi választást, azért is jöttek el már délelőtt, de úgy vélik, természetesen nem ugyanaz a tétje mint a hagyományos szavazásnak, amelyet majd jövőre tartanak. A fiúk szerint az eredményt nehéz megtippelni, mert eléggé vegyesek a vélemények helyben.

Richárd személy szerint a korábbi és a mostani polgármester és a testület tevékenységével is meg volt elégedve, bár szerinte azért helyben lenne még mit tenni. A fiatal fiú leginkább az összetartást, összefogást hiányolta a testületet illetően, hogy közös álláspontot kialakítva együtt hozzanak döntéseket, szerinte ezért is oszlott fel a testület. A mostani választás jelöltjeiről úgy fogalmazott: némelyiküket nem tartja igazán alkalmasnak a pozícióra.

Beáta úgy látja, hogy érzelmi alapon dől majd el a választás, amelyet az elmúlt hetek sajtónyilatkozatai határoznak majd meg. A középkorú hölgy szerint mindegyik polgármester-jelölt megtette a magáét, de hibázott is, igaz, mint mondta, hiba nélkül nem lehet dolgozni. A testület feloszlásának hátteréről a közismert indok mellett egy személyes okot is sejtenek a helybeliek, ám erről bővebben nem szeretett volna beszélni. Megjegyezte, hogy szerinte az előző képviseltestület is meg tudta volna oldani, amit a most következő meg fog, bár tudomása szerint pénzügyileg nincsen könnyű helyzetben a falu.