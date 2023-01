Az esztendő első kutyamentéséről adott hírt a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Oldala. A bejegyzés szerint „Bogos Virág őrmester és Kapeter Benjámin őrmester a Sió szekszárdi szakaszán járőröztek az év első napján, amikor egy ijedt, kóborló kutyára lettek figyelmesek! Kiderült, hogy a 13 éves kutyus még tegnap (vasárnap - a szerk.) tűnt el Decsről! Kollégáink gyorsan azonosították a gazdiját, aki már haza is vihette a megrémült ebet!”

Ez az egyébként végkimenetelében örvendetes hír azt is jelzi, hogy most, a szilveszteri időszakban is elmenekültek, kiszöktek kutyák a házak udvaraiból. Tették ezt ugyanolyan okból, mint tavaly, avagy évekkel ezelőtt ugyanezen napokon.

– Az egymást követő tűzijátékok miatt a megyeszékhelyen és más településeken is majdhogynem háborús helyzet alakult ki, már ami a dörrenéseket illeti – mondta el lapunknak Fiáth Szilvia, a Szekszárdi Kutyamenhely vezetője. – Ahogyan az várható volt, a tűzijáték nem korlátozódott az engedélyezett, a szilveszter este hat és reggel hat óra közötti időszakra. Sokan már december 31-e előtt is előtt is több helyszínen hasonló módon igyekeztek ünnepi hangulatot teremteni. Számos kutya tartótól érkezett hozzánk kétségbeesett jelzés, hogy az erős hanghatásokra érzékeny házi kedvence még a lakásban is stresszes állapotba került és mi a teendő ilyen esetben. Több estben csak az állatorvostól beszerezett nyugtató segített a reszkető állatokon.

A menhely vezetője azt is közölte: már szilveszter előtt megjelentek a felhívások az interneten, a médiában, hogy tűzijáték idején célszerű a kutyát bevinni az udvarról valamilyen zárt helyre, akár a lakásba, mert különben meg fog szökni.

– Az állatartók közül azonban nem mindenki fogadta meg ezt az egyszerű tanácsot – folytatta Fiáth Szilvia. – Emiatt elkóboroltak olyan kutyák is, melyekről gazdáik ezt fel sem tételezték volna. Menhelyünkre öt ilyen, tűzijátéktól megriadt és tartási helyéről elszökött állatot fogadtunk be. Időközben már valamennyi visszatérhetett gazdájához. Ezzel azonban, sajnos, nincs vége a tűzijátékok okozta „kutyavilágnak.” Hiszen tudjuk azt, hogy jelenleg is számos eltűnt állatot keresnek kétségbeesett gazdáik.

A legnagyobb közösségi oldalon található Keresem-Megtaláltam Állatok /Tolna megye/ oldalon egymást követik az elkószált ebekről szóló bejegyzések. A menhely vezetője ehhez adalékként hozzátette, hogy az interjú készítés idején kollégái egy bejelentés alapján éppen egy nyakörves kutyát próbáltak előkeríteni Szekszárdon. De ez csak egy eset a sok közül. Ha a derék négylábú rendelkezik chippel, akkor a menhely gyakorlatilag azonnal vissza is tudja adni tulajdonosának. Ha nem, akkor a létesítmény hirdetéssel igyekszik megtalálni az állat gazdáját.