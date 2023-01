Widi mamának becézik szerettei Gyönk legidősebb lakóját, akit születésének századik évfordulóján ünnepi ebéddel várt a harci csárdában tizenhat rokona. Az idős hölgy meghatottan mondott köszönetet unokáinak, dédunokáinak, a lányának, a menyének, a rokonságának, és a Jóistennek is, amiért annyi küzdelem után ilyen sok éven át megtartotta. A sors nem kényeztette el, sokat küzdött a háború és a kommunizmus miatt, de sose kelt úgy fel, hogy ne tudott volna a gyerekeinek egy darabka kenyeret adni.

Widi mama századik életévét ünnepelte szerettei körében a harci csárdában. Fotó: Beküldött kép.

Elmondta, hogy mindent elvettek tőlük, de akármilyen nehéz élete is volt, megérte. Sok boldogságot kívánt mindenkinek, és azt is, hogy ne legyen háború, ne élje át senki azt, amit neki kellett.

Wiedemann Konrádné Resch Margit 1923. január huszonnyolcadikán született Gyönkön. Három gyermeke, négy unokája, négy dédunokája van. Első gyermeke, a fia 1942-ben született, második fia 1944-ben, harmadik gyermeke, a lánya 1956-ban jött a világra. Két fia és férje elvesztése után a lánya, Czirkel Henrikné és fiatalabb fiának a felesége, Wiedemann Jánosné a fő támasza.

Életét a családjának szentelte, mindene az unokái, dédunokái.

Fotó: beküldött kép.

A férjével, Wiedemann Konráddal 1941. április harmadikán házasodtak össze. Nagy szegénységben, de a szívükben tele szeretettel éltek. Már két gyermekük volt, amikor a férjét 1944-ben német katonák elhurcolták Németországba, és a második világháborúban kellett harcolnia. Az asszony nélkülözött a gyermekeivel, várta haza a férjét, akit Győrnél elfogtak és hadifogollyá lett. Szekszárdra vitték, ahova a felesége gyalog ment Gyönkről, hogy láthassa. A férje Tolnán is volt hadifogoly.

A szörnyűségek után aztán kezdtek jóra fordulni a dolgok, végül együtt lehetett a család. Megszületett a pár harmadik gyermeke is.

Wiedemann Konrádné a családi dolgokkal foglalkozott, háztartásbeli volt. A férje az alsópéli állami gazdaságban helyezkedett el, cséplőgépnél dolgozott. Később Dombóváron a Magyar Államvasútaknál (MÁV)-nál is tevékenykedett, végül utolsó munkahelyéről, a gyönki Építőipari Kisipari Termelőszövetkezetből (KTSZ)-ből ment nyugdíjba, miután – vélhetően a háborúban átélt meghurcoltatások hatásaként is – szívinfarktust kapott.

A gyerekek ekkor már nagyok voltak. Wiedemann Konrádné ezután munkát vállalt, először a gyönki Épitőipari KTSZ-ben, majd Gyönkön a szociális otthonban helyezkedett el. Az otthonban kezdetben takarítónőként, később segédápolóként dolgozott, innen ment nyugdíjba.

Fotó: beküldött kép.

Két fiának és férjének 1986-ban bekövetkezett halála után az életét négy fiú unokájának és dédunokáinak szenteli. Widi mamát a születésnapi ebédjén a gyönki postamester asszony is köszöntötte, hétfőn pedig Gyönk polgármestere is. Az ünnepelt átvehette az Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait tartalmazó emléklapot is.

Lánya és menye felváltva ápolja

Wiedemann Konrádné Resch Margit huszonhárom éve lakik elhunyt, fiatalabb fia feleségénél Gyönkön. Ragaszkodik megszokott, ezek szerint jól bevált vitaminjához. Az elmondások szerint jó étvágya van, minden ételt szeret. A lánya a menyével szemben lakik, egyik héten a lánya van vele, másik héten a menye: felváltva ápolják.

– Mindig a család volt neki a fontos. Ugyan megkért bennünket, hogy ne legyen nagy kabaré abból, hogy száz éves lesz, örült az ünnepi köszöntésének, hogy olyan sokan vele voltunk. Az ünnepség nagyon jól sikerült – mondta lapunknak Wiedemann Jánosné, a meny.

Wiedemann Péter, hozzátette, hogy ők, az unokák, valamint a dédunokák is ott voltak az ünnepségen. A nagymamájának kétemeletes csokitortája volt tűzijátékkal. Az ünnepi menüben pedig kiemelt szerepet kaptak a sültes tálak.