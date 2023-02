– Az autók közt három Chevrolet Camaro volt a fő attrakció – a V6-os motor hangja nem hazudik – jöttek Suzukik, Mercedesek, Audik, Alfák és Seatok is, valamint egy-két igazi különlegesség is bemutatkozott a délelőtt folyamán. A legtöbb autós egy-egy próbakörrel is kedveskedett a program résztvevőinek, így akár az offroad-ot is kipróbálhatták. Szerencsére sokakat sikerült elérnünk és egy szép összeget tudtunk átadni a családnak a nap végén.

A család a felajánlásokat szeretettel fogadja a következő számlaszámra: 11773463-00741271-00000000, melynek tulajdonosa Mira apukája, Fábián András.