Újabb három évre elnyerte a Tolna Vármegyei Civil Szolgáltató Központ működtetésének lehetőségét a Dunamenti Polgári Egyesület. Eddig is ők végezték ezt a munkát – a civilek menedzselését –, de háromévenként pályázatot írnak ki a feladatellátásra. Az egyesület elnöke, Berta Zoltán egy kis visszatekintéssel kezdi a beszélgetést.

– A 2011-es civil törvény rendelkezett arról, hogy létre kell hozni az országos civil szolgáltató hálózatot – mondja. – Meg is alakult húsz civil szolgáltató központ (vármegyénként egy, plusz a budapesti), azzal a fő céllal, hogy az adott vármegyében élő kapcsolatot tartson fenn az egyesületekkel és alapítványokkal. Működésüket segítse szaktanácsadással, képzésekkel, szakmai fórumokkal. Az idén is lesz több mint húsz rendezvényünk, különböző helyszíneken. Éves szinten több ezer embert mozgatunk meg. Főleg a tavaszi és az őszi családi napunkra várunk sok érdeklődőt, melyeken civil szervezetek bemutatkozására is sor kerül.

Tolna vármegyében 1500-1600 bejegyzett civil szervezet működik. Illetve a működés elég sokaknál kétséges, mert a megkeresésekre nem reagálnak. A civil szolgáltató központtal együttműködni hajlandó, regisztrált szervezet négyszáz van, és további háromszázzal van kapcsolatuk (alapvetően internetes; például kapják a civil hírleveleket).

– Ha valakik nem keresik a kapcsolatot, az nem azt jelenti, hogy nem szimpatizálnak velünk – hangsúlyozza az elnök –, inkább azt, hogy inaktívak. Visszavonultak vagy meghaltak a szervezetet mozgató emberek, de a bírósági nyilvántartásból való törlést még nem kérték. Akik viszont kapcsolatban állnak a szolgáltató központtal, érezhetik ennek előnyeit. A pályázatírástól a jogi tanácsadásig, a forrásszerzéstől a beszámolók, elszámolások elkészítéséig mindenben számíthatnak ránk.

Ősszel megjelennek a NEA-pályázatok (Nemzeti Együttműködési Alap), és ilyenkor, év elején bírálják el ezeket. Működési költségként 350 ezer forintra lehet pályázni. Aki nem vét formai hibát, az általában hozzá is jut ehhez az összeghez. A sikeres pályázatok száma kilencven százalék fölötti. S természetesen beadhatnak további pályázatokat is az egyesületek: programjaik megvalósítására, fellépéseik, utazásaik költségeinek fedezésére, infrastruktúra-fejlesztésre és más elképzeléseik finanszírozására. Személyesen is kereshetnek bennünket Szekszárdon, a Széchenyi Üzletházban.

A civil világ színes. Tolna vármegyében is sokféle egyesület és alapítvány működik, a kulturális közösségektől a szakmai szervezetekig, a sportegyesületektől a nyugdíjas klubokig. Fontosak, szükség van rájuk.

– Remélem, nem hangzik fellengzősen, de a civil szervezetek töltik meg élettel a társadalmat – mutat rá Berta Zoltán. – Vannak olyan területek, ahol nemigen mozognak sem a közszférában, sem a versenyszférában tevékenykedők. Például karitatív tevékenységgel, adománygyűjtéssel és elosztással mindig is a civilek foglalkoztak. Ők a helyi élet ismerői, jobbítói, az emberek közötti kapcsolatok alakítói. Konfliktushelyzetben is lehet rájuk számítani. A kormány a jótékonysági szervezeteket kérte fel az ukrajnai menekültek megsegítésére. Mi, a Tolna Vármegyei Civil Szolgáltató Központ is aktívan bekapcsolódtunk ebbe a munkába. Gyűjtöttünk és eljuttatunk a rászorulókhoz 720 kiló tartós élelmiszert és ötszáz kiló ruhát.

Február 1-je a civilek napja. Ehhez is kapcsolódó beszélgetésünk során a Dunamenti Polgári Egyesület elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy kapcsolatba lépni velük – illetve az általuk működtetett szolgáltató központtal – érdemes és fontos. Ennek az országos hálózatnak a szolgáltatásaira a legkisebb településeken tevékenykedő civilek is számíthatnak, de csak akkor, ha a megszólítottak partnerekké válnak. A forráshoz jutás, és ezáltal a nonprofit szervezetek olajozott működése az igénylő és a közvetítő közös ügye. Kitekintésre és betekintésre is szükség van. A civilek tevékenységét jó, ha ismerik az állampolgárok, illetve a társadalom más területein tevékenykedők is. E célból szervezik legközelebbi rendezvényüket, a közszféra-civilszféra kerekasztalt február 13-án Szekszárdon.