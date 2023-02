Döme Gábor, madocsai lakos: – Nekem ne mondják azt, hogy majd nem fogjuk hallani a munkagépek zaját. Mert fogjuk hallani, akár egy kilométeren túl is. (...) Summa summárum: az a legnagyobb baj, hogy itt vagyunk. Mert nem kéne itt lennünk.

Illés Géza, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának vezetője: – Mivel ez egy hivatalos esemény, egy hatósági eljárás része, legyenek kedvesek végighallgatni a prezentációt, a Mecsekérccel közösen...

A közönség: – Nem! (hangos bekiabálás)

Fodor György, madocsai lakos: – Maguk nem értették meg, hogy mi nem akarunk ide semmit se, maguk erőszakkal települnek, nyomulnak miránk. Én azt kérem, hogy most álljanak fel... (éljenzés, taps)

Törjék Erzsébet, madocsai lakos (idéz két idevágó dokumentumból): – Alaptörvény P) cikk: A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. (Így van! – bekiabálások és taps).

Még egy rövid bekezdés: 2020-ban kiadta a másodfokú hatóság az első eljárás megsemmisítő határozatát. Kiemelném belőle a Budapest Főváros Népegészségügyi Főosztálya mondandóját: fontos megjegyezni azt is, hogy Magyarország Alaptörvényének P) cikk első bekezdése szerint, a BFKF álláspontja szerint a dokumentáció nincs összhangban az Alaptörvény szellemiségével, fenti előírásaival. Mint ahogyan most sincs. (Erőteljes, hosszas taps)

Illés Géza: – Tisztelt hallgatóság, akkor szeretnénk megkérdezni, hogy elfogadható-e önöknek... hiszen eléggé úgy látom, hogy egységben az erő, én ezt tiszteletben tartom, kérem azt, hogy önök is tartsák tiszteletben azt, hogy mi idejöttünk és megpróbáljuk a közmeghallgatást sikeresen lebonyolítani. Az önök által feltett kérdésekre a Mecsekérc szintén elkészítette a válaszokat. (Elutasításokat kifejező bekiabálások)

Dr. Jean Kornél, a Bet-Kavics Kft. jogi képviselője: – Én azért vagyok itt, hogy próbáljak önöknek válaszolni, ha nem tartanak rá igényt, azt én a magam részéről biztosan tudomásul veszem.

Fazekas Györgyné, madocsai lakos: – Mackónadrágban jöttem ide, nincs mit ünnepelni. Ügyvéd úrhoz szeretnék kérdést feltenni: mi szükség volt a név változtatásra? Egy apró szócskát oda mellé tettek és máris azt hiszik, hogy mi ezt megesszük? (A kérdező arra utalt, hogy a korábbi Bet-Bau Kft. után most a Bet-Kavics Kft. nevű cég indította útjára a kezdeményezést - a szerk.)

Polka Károly Gáborné, madocsai lakos: – Lehet, hogy (a kavicsbánya - a szerk.) maguknak ez jó, de nekünk ez kár. Szennyezik a vizet, a földet, a levegőt. A gyermekeink jövőjét, meg az idősek jövőjét teszik tönkre. Miért kell tönkre tenni mindent? Igen, a pénzért! A kavicsokat nem lehet megenni...

Törjék Gábor, madocsai lakos: – Tudok olyan kavicsot mutatni, amit meg lehet enni. Innen Madocsáról mást nem fognak kapni! (felmutat egy zacskó Duna kavics édességet – hosszas, zajos tetszésnyilvánítás)

Mérges György, madocsai lakos: – Hallgassuk meg önöket – ezt tisztességgel meg is tenném. De önök miért nem hallgatnak meg bennünket? Amikor egy népszavazás lett végrehajtva a faluban, teljes egyetértéssel. (2018 nyarán helyi szavazáson az érintett madocsai lakosok kinyilvánították, hogy nem kívánnak a településen bányát - a szerk.) Önök elvárják, hogy mi hallgassuk meg önöket, de a nép szavát, a falu szavát, a közösség szavát nem hallgatták meg.

Dr. Jean Kornél: – Pontosan tudjuk, hogy volt egy helyi népszavazás, tudjuk, hogy mi az eredménye, tudjuk, hogy miről döntöttek. De mi most nem azért ülünk itt, mert itt holnap – ha a hatóság egy döntést fog hozni – bánya lesz. Ez az eljárás nem erről szól. Ez az eljárás a tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatását vizsgálja. Ezen kívül kismillió más engedély meg feltétel kell ahhoz, hogy itt legyen bánya. Az egyik ebből éppen az önök önkormányzatának az egyetértése...

Törjék Erzsébet: – Megtörtént a népszavazás, itt sem ülhetnénk, mert a népszavazás nyomán belekerült a településrendezési tervünkbe, hogy bányászati tevékenységet azokon a területeken nem lehet folytatni. Sem kutatást, se bányászatot.

Illés Géza: – Kormányhivatalként ez egy kötelező tartalmi elem. Nekünk ezt a közmeghallgatást ki kellett tűzni, ide kellett jönni. (...) Szeretném megkérni a Mecsekérc Zrt.-t, hogy amennyiben van lehetőség, akkor tekintsük át a hivatalos részt.

A közönség: – Nem! (Egybehangzó felkiáltás)

Dr. Jean Kornél: – Szerintem nincsen abszolút törvényi akadálya annak, hogy egy átlagosnál jobb minőségű termőföldön bányászati tevékenységet lehessen megvalósítani. (...) Hogyha a földvédelmi hatóság egy, már lefektetett bányatelepnél, ahol minden engedély megvan a bányászathoz, nem akarja engedni az engedélyek ellenére, hogy ezen a területen, a termőföldön bányászat folyjon, akkor ezt jogszerűen megteheti. S ezt szokták ilyenkor a hatóságok leírni, hogy ez nem a környezetvédelmi engedélyezési eljárás során kérdés. Ez a beruházó kockázata, hogy ennek ellenére végigmegy-e az úton és azután megszerez-e minden engedélyt vagy sem.

Dr. Englert Rolland, madocsai lakos: – Ránk vigyázott ez a föld, ezer évig. Most rajtunk a sor, mi fogunk vigyázni a földünkre! (Éljenzés, taps, hosszas, zajos tetszésnyilvánítás) Bet-Bau, Bet-Kavics, Batman, lesz itt még ötvenféle, mert nagyok sok a pénz, amiről szó van. (Nagy derültség) Ehhez képest nem hallottunk olyan ígéretet, hogy Madocsa lesz Európa leggazdagabb faluja! (Újabb nagy derültség) De köszönjük, hogy nem tették meg, mert úgyis nemet mondanánk.

Baloghné Gaál Zsófi független környezetvédelmi szakértő: – A Madocsáért Egyesület kért fel, mint független környezetvédelmi szakértőt, hogy nézzünk rá erre az eljárásra. (...) Abban az esetben, amennyiben a tevékenység az egyes számú melléklet értelmében környezeti hatástanulmány köteles, az nem azt jelenti, hogy a screeninget (előzetes átvilágítást - a szerk.) át lehet ugrani. Ugyanis, az előzetes vizsgálati eljárásban a screeningnek lett volna az alapja, hogy tisztázzuk az előzményeket – ilyen például a területrendezési összhanggal való megfeleltetés, vagy éppen az, hogy a döntéshozatalba az érintettek mennyire lettek bevonva. Egy környezeti hatástanulmánynak a legelső pontja az előzmények bemutatásáról kell, hogy szóljon. (...) Azért érdekes, hogy egyáltalán ezen a közmeghallgatáson itt vagyunk, mert a screeningen meg kellett volna buknia ennek a beruházásnak. (Nagy taps)

Illés Géza: – Van-e még további kérdés? Amennyiben nincs kérdés, akkor a mai napon 18 óra 39 perckor a közmeghallgatást lezárom. Köszönöm szépen a részvételt!