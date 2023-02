Nagyon sokan kiéheztek a külföldi utakra Tolna vármegyében, tudtuk meg Kristóf Istvánné szekszárdi utazásiiroda tulajdonostól. A covid-járvány miatt az elmúlt két-három évben inkább a belföldi utazásokat részesítették előnyben a nyaralók, ám február közepére jórészük lefoglalta kedvenc nyaralóhelyét Törökországban, Görögországban és Egyiptomban.

– Törökországban a riviéra és Isztambul a főbb úticélok. A földrengés miatt sokan megkérdezik, biztonságos-e oda utazni, de nem mondtak vissza egyetlen foglalást sem, ragaszkodnak az országhoz. Mindenkit megnyugtatunk, hogy a török nyaralóhelyek messze vannak a földrengés helyszínétől, és Törökországnak szüksége van a turizmusra, szeretettel várnak mindenkit – mondta Kristóf Istvánné, hozzátéve, hogy az ország népszerűségéhez az is hozzájárul, hogy könnyű beutazni, a múlt év óta a magyarokat már személyi igazolvánnyal is beengedik.

Egyiptom kapcsán megtudtuk tőle, hogy a szokásos nyaralóhelyek népszerűsége töretlen, ezek Hurghada, Sharm El-Sheikh, ám van egy új kedvenc, a délkelet-egyiptomi Marsza Alam városa, ahol lehetőség van búvárkodásra, valamint újak a szállodák. Itt még nem futószalagszerű az idegenforgalom, Marsza Alam viszonylag új nyaralási helyszínnek számít.

Ismertette, hogy Görögország a szekszárdi utazóközönség egyik igencsak kedvelt célpontja, már csak kényelmi szempontból is. Az utasok Szekszárdon felszállnak az aubóbuszra, majd húsz óra utazás után megérkeznek az ország északi részére, Sarti, Paralia, Nei Pori apartmanjaiba. Mennek Athénba is, Korfu, Zakynthos, Kefalónia tengerpartjaira. A görög szigeteket is szeretjük, ezeket repülővel lehet elérni. Az átlagos tíz napos buszos görök utak már kétszázezer forintért elérhetőek. Elmondható, hogy a többi külföldi helyre átlagosan kétszázötvenezer forintért lehet nyaralást foglalni, ami természetesen függ a szálláshely minőségétől és az utazás módjától.

A Tolna vármegyei ötven év feletti korosztály számára népszerűek még a négy-öt vagy nyolc-tíz napos körutas foglalások Izlandra, Normandiába, Norvégiába, Párizsba és Prágába.

– Mostanában Thaiföldet is kezdik ismét felfedezni. Utazni mindig jó, hiszen többek leszünk, miután megtekintünk egy másik országot, megismerünk egy más kultúrát. Mindenhol vannak nagyszerű dolgok, amelyeket érdemes látni. Akik picit nyitottak arra, hogy új kultúrákat, valamint gasztronómiai ízeket befogadjanak, utazzanak! A világ egy könyv, és aki nem utazik, az csak egyetlen lapját olvassa el – tette hozzá.