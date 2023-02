A színpadon három felvonásban találkozhattak a rajongók kedvenc játékosaikkal, és beszélgetéseken, kvíz játékokon, tombola sorsoláson is részt vehettek a dedikálás és közös fotózás előtt. A videóstalálkozón Zsidákovits Dáviddal, azaz ZsDav youtuber-rel beszélgettünk.

– Nagyon szeretem a játékokat és úgy érzem teljesen kikapcsolnak. A Minecraftban és a Robloxban szinte végtelen mennyiségű lehetőség van, és mindig meg tudnak lepni az emberek egy-egy új pályával és ötlettel, de a csatornán a gaming videók mellett néha napján vlogokat (videó blog) is szoktam csinálni, vagy esetleg tutoriálokat arról, hogy hogyan is animálok. Amióta az eszemet tudom imádok játszani. Az első "komolyabb" játékom egyébként a Jazz Jackrabbit 2 volt, most értelemszerűen a Minecraft és a portál játékok. Utóbbiak mindig nagyon közel álltak a szívemhez – mondta a Gamer.

ZsDav nemcsak Youtube csatornájának köszönheti hatalmas – fél milliós – követőtáborát, hiszen több regényt kiadott már.