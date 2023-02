Bacskai Zsófia, a Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinikájának szakpszichológusa a csecsemőkortól a serdülőkorig végig haladva a különböző életkori szakaszokon, az érdeklődésnek megfelelően arról beszélt bővebben, hogy a 8–16 éveseknél mi válthat ki szorongásos állapotot, s hogy arra miért kell figyelmet fordítani.

Bacskai Zsófia. Fotó: Kiss Albert

A súlyosan szorongásos állapot előidézői között említette a Covidot, a szociális szorongást, s a határaink közelében dúló háborút is. Mert az életkori változás új helyzeteket teremt, s többekben nincs elég bátorság, s tapasztalat sem, hogy ezeknek megfeleljenek. S emiatt is a szokásosnál érzékenyebbek arra, hogy mások mit gondolnak, gondolhatnak róluk. Gyakran úgy hiszik, hogy nem elég jók, nem elég szépek, nem elég okosak, s a közösségből érkező, ezekkel kapcsolatos jelzésekre nagyon érzékenyen reagálnak. Kiközösítettnek érzik magukat akkor is, ha egyáltalán nem zárták ki őket egy csoportból, ha valaki például az iskola folyosóján nem kedvesen néz rájuk. Pedig, lehet, hogy az illető csak valami tőlük teljesen független ok miatt rosszkedvű.

Ezeket a vélt érzéseket a fiatalok nagyon fel tudják magukban erősíteni, fokozódnak a félelmeik, amely nehezen oldható feszültséget okoz nekik. Ez pedig dühöt, kétségbeesést válthat ki bennük, el tud fajulni akár öngyilkossági késztetésig is.

Ez csak részben a mai korra jellemző tünet, folytatta, mert a kamaszkorban az agy és testfejlődés biológiai háttere ugyanolyan, mint volt bármikor, de véleménye, hogy ebben szerepe van a Covidnak, a háborúnak, az össztársadalmi elidegenedettségnek is. Emiatt is túltelítettek ingerekkel, hiszen elég, ha kinyitják a telefonjukat, s pillanat alatt több száz érzelmet kiváltó inger csapja meg őket. Ezeket nem tudják rendezni, s ez befolyásolja, hogy mostanában ilyen sok, akár patológiás állapottal is találkozunk ebben az életkorban.