Lipták Tamás a Magyar Máltai Szeretetszolgálat dunaföldvári intézményvezetőjeként a fenti feladatok ellátása mellett az előadások moderátora is volt:

– A Málta soha nem lesz politikai szervezet, de egy stabil értékrendet képvisel. Miután mi nyitott, keresztény emberek vagyunk, mindenkit szívesen várunk erre az előadássorozatunkra is. A mai előadóink is hasonló értékeket képviselnek, és szívesen fordultak a megjelentekhez. Tanulságos és előremutató előadásokat hallhattunk.

Igazi lelkészként is szólt az egybegyűltekhez Orbán Attila, a Tolna vármegyei Kereszténydemokrata Néppárt elnöke és a Tolna Vármegyei Önkormányzat alelnöke, aki számunkra is összefoglalta a gondolatait:

– Igazából ez az alap, amin állok, innen indultam és ide térek vissza, mindig is lelki ember maradok. A társadalomért végzett szolgálatot nagy felelősségnek tekintem, és így is közelítem meg. A székely habitusom miatt azért, hogy ne nyomjon ez a súly, egy kis humort is megpróbálok belevinni az életembe, ez azonban nem térít el a kitűzött iránytól. Megvan az én csapásom is, amin haladok, és nem térek le róla.

– Miért és hogyan kell keresztény módon politizálni? – kérdeztük tőle.

– Sokan úgy tartják, hogy a keresztényeknek nincs dolguk a politikával. Igenis van, és ki kell vegyük a részünket belőle. Az evangélium alapján talán azt mondhatnánk, hogy legyünk szelídek, mint a galambok és bölcsek, mint a kígyók.

Szót érteni egymással

– Polgármesterként és más vezetői tisztségeket is betöltve, időnként nagyon feldúltan is jöttek hozzám az emberek, és amikor szelídséggel és higgadtsággal viszonyultam hozzájuk, akkor megnyugodtak tőle. Ez is egy fontos szolgálat. Azonkívül, hogy üzeneteink vannak, egyfajta lelkületet is képviselünk. Az evangéliumban az található, hogy „Amikor ti elmentek, a békességetek szálljon!”. Tehát vihetek én frusztrációt is abba a közösségbe, ahová tartok, de békességet, előretekintést, reményt, jövőképet és megfontoltságot is. Ezt tudatosan kell gyakorolni. Ahogy idősödünk, egyre bölcsebbek és tapasztaltabbak leszünk. Jó ezekben növekedni. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy „Nekünk úgy kell növekednünk, mint a tehén farkának: lefelé!”. Tehát egyre alázatosabbnak kell lennünk.

Sokakat érdekelt a keresztény politizálásról szóló előadás

Az egyház társadalmi szerepvállalása nagy kihívás volt a számára az előzmények után, hiszen sokáig nem gyakorolhatta ezt. Régebben részt vett az oktatásban és a szociális ágazatokban is. Most ismét formába kell lendüljön, akár a sikeres sportolók egy hosszabb kihagyás után. Ez nem megy az egyik pillanatról a másikra. Valószínűleg lesznek olyan intézmények, ahol jól, máshol kevésbé fog működni.

Áldozatvállalás

– Azt kell elérnünk, hogy tudjuk a fiatalokat motiválni, tudatosítsuk bennük, hogy milyen szép feladatok és kihívások várnak rájuk. Meg kell tanulni az áldozatvállalást is.

– A szülői szerepvállalás fontos. Nekem hat ügyes, jól tanuló gyermekem van. Két lányom már egyetemen van, az egyik fogorvosnak készül, a másik a jogra jár. Soha nem gondoltam azt, hogy csak az iskola feladata, hogy belőlük embert faragjon. Odafigyeltem az iskoláikra, jó kapcsolatban voltam a tanáraikkal, elbeszélgettem velük és megértő voltam az elmondott problémáikkal.

– A gyermekeimet is arra neveltem, hogy tisztelettel forduljanak feléjük. Nekem soha nem panaszkodhattak a „rossz” tanárra. A feleségemmel együtt arra törekedtünk, hogy mi is kivegyük a részünket a nevelésükből és az oktatásukból – otthon. Az iskola adja majd az oklevelet, amit én nem tudok megtenni, de a feladatokból ki kell vegyem a részemet.

Miért kellenek keresztény emberek a döntéshozatalban? – az oldott hangulatú előadás után Kerényi Csaba is nyilatkozott a számunkra:

– A mai estén arról beszélgettünk, hogy a keresztény embernek milyen feladatuk van a közéletben és a politikában. Mik azok a pluszok, amiket egy keresztény ember a saját értékrendjéből hozzá tud adni a közjó érdekében. Azt gondolom, hogy nekünk van egy útmutatásunk, amit Jézus Krisztustól kaptunk, és az így szól: „Szeressétek egymást úgy, ahogy én szeretlek benneteket!”. Ezt a szemléletet az embernek az élet minden területén világosan kell képviselnie, és e szerint kell élnie.

Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke

– Hogyan kell keresztény módon politizálni?

– Nem is biztos, hogy mindig a „hogyan” a fontos kérdés, mert lehet, hogy a „miért” előrébb való. Azért kell a keresztény embernek belefolyni a politikai életbe, mert ha a politikát az ő értékrendje nélkül hagyják, akkor az lehet, hogy elfajulhat.

Ferenc pápa a Laudato si’ – azaz „Áldott légy” – című enciklikájában világosan elmondja, hogy részt kell vennünk a politikában és az élet minden más területén is.

– Azt gondolom, hogy a katolikus papoknak (magam is katolikus vagyok) az egyház eléggé világos keretet ad arra vonatkozólag, hogy mi a feladatuk. Hálásak lehetünk, ha a közösségünkben vannak papok, akik vasárnaponként szentmiséket mutatnak be, és a homéliában (a szentírás magyarázó beszédében) olyan gondolatokat mondanak el, amik nekünk, keresztényeknek hétről hétre erősséget adnak.

Ha ebben van politika is, és ezek a gondolatok beleférnek, vagy csatlakoznak az adott vasárnap evangéliumához, az egy keresztény számára elgondolkodtató lehet. Kívülről nem határozhatjuk meg, hogy egy pap miről beszéljen.

Az egyház tagjának lenni

– Megvan még az igény az odatartozásra, vagy valami módon oda kell az embereket csábítani?

– Ez nem egy szolgáltatás, mint amiket az élet más területén találunk. A hit egy belülről fakadó érzés. Szerencsém volt, mert a szüleim úgy neveltek, hogy megadták azt nekem. Vannak olyan emberek, akik olyan családban nőnek fel, ahol ez nem így alakul. Nyilván számukra is megvan a lehetőség, hogy a felnőtt korukban közeledjenek a Jóistenhez. Az egyház minden embernek módot ad arra, hogy az életének teljes szakaszában hozzá fordulhasson, és segítséget nyújt a számukra ebben a dologban.

Részt kell venniük a politikában és az élet minden más területén is

– Az egyházi iskolák színvonaláról szólva a statisztika azt mutatja, hogy nagyon sok egyházi gimnáziumból kerülnek ki magas felvételi pontszámokat elérő diákok. Tehát ebből kifolyólag le lehet vonni azt a következtetést, hogy az iskoláikban jó minőségű tanítás folyik, illetve jó képességű gyermekeket vesznek föl. Ezt inkább a szakmai, mint a kereszténység vagy vallási oldaláról közelíteném meg.

Véleménycsere

– Az önök előadása után a közönség is hozzászólt az elhangzottakhoz.

– Azt gondolom, egy ilyen összejövetelnek nemcsak az a célja, hogy kérdések hangozzanak el az ő soraikból, hanem elmondhassák a saját véleményüket is. A nem hozzászóló hallgatóságnak ez legalább olyan érték volt, mint a mi előadásunk.