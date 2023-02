A beszerzést a város önkormányzata finanszírozta. Dr. Farkas Attila kérdésünkre elmondta, nettó 60 millió forintba került a gépjármű, amely – korszerűségét tekintve – sokrétű felhasználást tesz lehetővé a mindennapok során. A város közüzemi cégének ügyvezetője részletezte, a téli síkosságmentesítéstől az építőipari munkáknál jelentkező feladatokon és a zöldfelületek karbantartásán át az anyagmozgatásokig, számos területet tudnak lefedni a gép használatba állításával.

Amire egyébként már nagy szükség volt – folytatta – ugyanis azt a 35 éves IFA típusú teherautót váltották le, amire már ráfért a „nyugdíjazás”. Dr. Farkas Attilától azt is megtudtuk, hogy modulárisan egy daruval is kiegészíthető a Mercedes jármű, aminek segítségével már raklapos árukat is mozgathatnak. Ahogy a költségvetés lehetővé teszi, ezt is hozzárendelik majd. De már ezzel a beszerzéssel is elégedettek, hiszen ez is nagyot lendít a cég és az itt dolgozók mindennapi munkakörülményein.